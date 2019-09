Os mandamentos de Jorge Jesus, o ‘mister’ do Flamengo

O treinador português de 65 anos, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus – mais conhecido como Jorge Jesus – assumiu o time do Flamengo no início de junho de 2019, com duração de um ano. Hoje, o ‘Mister’ comenta sobre seus métodos como treinador e diz esperar que os times brasileiros abram as portas a novos técnicos e jogadores europeus.

“O treinador tem de ser um criativo, assim como o jogador”, resumiu Jesus, que rejeita o tom professoral e se define como um autodidata. Em apenas três meses de trabalho, o técnico com passagens por Benfica e Sporting conseguiu impor sua ideia de jogo ofensiva, inspirada no gênio holandês Johan Cruyff, que potencializou o jogo de Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e companhia.

Neste sábado, 14, no Maracanã, Flamengo enfrenta o Santos no primeiro turno do Brasileirão.