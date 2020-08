Nise Yamaguchi: Cloroquina, Ministério da Saúde e Hospital Albert Einstein

Em entrevista exclusiva a VEJA, a médica Nise Yamaguchi fala da sua relação com o governo federal, do embate com o Einstein e sua defesa do tratamento da Covid-19 em fase inicial com o polêmico remédio. Poucos nomes na medicina circularam tanto e provocaram tamanha polêmica no país nos últimos meses como o da oncologista e imunologista.

Os holofotes começaram em abril, quando se tornou forte candidata ao cargo de Luiz Henrique Mandetta. Voltou a dominar os bastidores de Brasília um mês depois com o pedido de demissão de Nelson Teich. Mais recentemente, protagonizou um forte embate com o Hospital Albert Einstein. Nise é a mais forte porta-voz da cloroquina nos cuidados em fase extremamente inicial da infecção pelo novo coronavírus. “A cloroquina só será proibida sobre meu cadáver”, diz.