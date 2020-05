Marcados para sempre: O impacto da quarentena nos adolescentes

A vida sem abraços – Para os irmãos Felipe, 16 anos, e Gabriela, 12, a quarentena chegou como um furacão. A falta de contato com amigos e professores tem sido o mais difícil para os adolescentes. Gabriela organiza encontros por vídeo, estuda à beça e não sai do WhatsApp “Gostava muito de abraçar as pessoas e acho que não vai poder ser mais assim”, diz ela.