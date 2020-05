Do que você mais sente falta? — Quando os pais fazem essa pergunta a Malu, de 7 anos, a resposta vem rápido como o sorriso da menina: “Dos meus avós”, a vó Lúcia e o vô Chico. As chamadas por videoconferência, que começam logo pela manhã, e se estendem ao longo do dia, várias vezes, ajudaram a aplacar a angústia infantil — a pedido da neta.