Sem passar do portão da casa da avó — No início da quarentena, Zuleika, 70 anos, mantinha convívio intenso com os netos. Buscava-os na escola, na natação e passava tardes com os dois. Com os novos tempos, a família deu um jeito de não se perder de vista. A mãe das crianças os leva até o portão da casa de Zuleika.