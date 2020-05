Marcados para sempre: A história de Helena, de 7 anos

A história da quarentena de Helena, 7 anos — Até o início do isolamento, Helena não sabia mexer em equipamentos eletrônicos. Hoje, além das aulas online, ela brinca com os amiguinhos por videochamada e assiste vídeos no YouTube ao lado deles. A incorporação dos eletrônicos à rotina foi tão intensa que ela e o irmão Vinícius (4) que fizeram aniversário durante o isolamento ganharam uma festinha online com a presença da família.