Quando o médico adoece

“O mal-estar começou com uma febrinha e um pouco de tosse. Nada de muito diferente do que estou acostumado a sentir. Mas no terceiro dia a coisa mudou, acordei prostado e com dificuldade de respirar. Deu positivo para a Covid-19. Daí em diante tudo se agravou de forma muito rápida. Eu já estava naquele momento com comprometimento pulmonar. Não me deixaram sair do hospital. Fui internado na Unidade Semi-intensiva do Sírio-Libanês. Um dia depois, cogitaram me entubar, mas graças a Deus não foi preciso. Fui medicado com cloroquina e antibióticos. Comecei a melhorar no quarto dia da internação. Aos 60 anos de idade, nunca me senti tão mal. Eu já fiquei doente, tenho stents, mas nada se compara a isso. O mal-estar é tão violento que a sensação no auge da gravidade era que estavam tirando um pedaço do meu corpo.”