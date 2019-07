Copa América: Futebol com lente de aumento

Saiba como é a experiência de acompanhar um grande torneio de futebol, como a Copa América, de dentro do campo. Neste ensaio fotográfico animado, ouça a história contada sob um ponto de vista privilegiado e veja os detalhes das expressões dos jogadores, da reação da torcida e daquilo que acontece antes e depois de a bola rolar.

“Estar à beira do gramado muda a perspectiva diante do jogo. Não há mais a distância da tela da TV. É ver tudo acontecer a poucos metros de distância, perceber de perto a mistura de sensações expressas nas fisionomias, a concentração no momento do hino, os olhos fechados, a mão no peito. Ver de perto o esforço para alcançar uma bola, a categoria do craque, o cansaço no rosto suado. O som da bola ao ser chutada pelo goleiro, seu esforço em uma defesa e sua solidão durante a partida. Uma disputa que arranca o parte do gramado”, conta o fotógrafo.