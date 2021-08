Brian May, do Queen: ‘A música ao vivo vai voltar e será explosivo’

Autor de hits como ‘We Will Rock You’, ‘The Show Must Go’ on e ‘I Want It All’, o guitarrista do Queen, Brian May, levou adiante a tradição de megashows da banda junto com o baterista Roger Taylor após a morte de Freddie Mercury, em 1991. Agora, o guitarrista relança seu segundo álbum-­solo, ‘Back to the Light’, feito no período de luto de Mercury. O que poucos sabem: além de roqueiro, May é ph.D. em astrofísica pelo prestigioso Imperial College e, desde 2015, colaborador da Nasa. Em entrevista exclusiva a #VEJA, o britânico fala sobre o desejo de tocar após a pandemia, lembra os últimos momentos de Mercury e explica por que nunca vai deixar a música — e a astrofísica. Selecionamos alguns trechos da conversa para este vídeo. Confira a entrevista na íntegra nas Páginas Amarelas.