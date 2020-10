A guerra da vacina em Brasília e a corrida eleitoral dos prefeitos

23 out 2020, 15h09

Por Da Redação - 23 out 2020, 15h09

Os colunistas de VEJA discutem a guerra de ideologias entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, a respeito da obrigatoriedade da vacina Coronavac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac e com parceria com o Instituto Butantã. Debatem também o novo quadro das eleições municipais que se molda na cidade de São Paulo divulgado na mais recente pesquisa do DataFolha.