Carta ao Leitor: O prefácio da História

2019 foi o ano das tormentas e parte dos piores exemplos vieram de cima. Algumas atitudes tomada pelo governo de Jair Bolsonaro figuram no vexaminoso rol de desvarios do ano. Mas houve também os equívocos de Donald Trump na Casa Branca e o pedido de impeachment contra ele – que tem poucas chances de vingar – e a saída do Reino Unido da União Europeia, que deve acontecer até dia 31 de janeiro.

Tantos atropelos podem sinalizar um Ano Novo ainda mais difícil. Mas sejamos otimistas, o Brasil pode mudar para melhor em 2020.