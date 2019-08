Os 11 inimputáveis

O ministro Dias Toffoli ao julgar um recurso apresentado pelo senador Flávio Bolsonaro, praticamente proibiu o uso de informações do COAF para o esclarecimento de crimes. Agora, Alexandre de Moraes proibiu a Receita Federal de investigar possíveis irregularidades cometidas pelos 11 titulares do time da toga.

Daqui a pouco um deles vai decidir que integrantes do supremo estão dispensados até do julgamento no dia do Juízo Final. Todos irão diretamente para o céu. Sem escalas.