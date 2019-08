Jornais lamentam notícia boa

Noventa e nove em cada 100 jornalistas previram que a economia brasileira sofreria outra queda no segundo trimestre de 2019. Em consequência disso, o país entraria em “recessão técnica”. Surpreendidos pelo crescimento de 0,4%, os dois grandes jornais de São Paulo se refugiaram na vírgula seguida do “mas”. “Investimento empurra PIB, mas recuperação segue lenta”, diz a manchete da Folha. “PIB cresce 0,4% e surpreende, mas retomada é lenta”, concorda o Estadão. Se alguma celebridade começar a recuperar-se de uma depressão profunda, nossos campeões da adversativa resumiriam a notícia no seguinte título: “Fulano acorda animado, mas ainda longe do estado de euforia”.