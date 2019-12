Amante ingrata

Já de olho no dinheiro do fundão eleitoral, a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, disse o seguinte: “Ainda bem que nós não temos mais o financiamento de empresas privadas. Que esse parlamento reflita a maioria da população daqui pra frente”. Gleisi agora finge que não deve favor algum a doadores como a Odebrecht, onde ganhou não um, mas dois codinomes pelos quais ficou conhecida no departamento de propinas: Amante e Coxa.

Juscelino Kubitschek dizia que foi poupado por Deus do sentimento do medo. Gleisi Hoffmann revogou ainda no berçário o sentimento da gratidão.