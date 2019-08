A nova diplomacia do 03

Para provar que tudo vai bem na Amazônia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro reproduziu no Twitter um texto que qualificava de “idiota” o presidente francês Emmanuel Macron. Como se sabe, 03 é o candidato do pai a embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Das duas, uma. Ou o diplomata amador acha que só precisa ser gentil com Donald Trump ou está ensaiando para ser reprovado com louvor na sabatina do Senado.