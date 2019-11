A Lei da Ficha Limpa aposentou o candidato Lula

Como o Supremo Tribunal Federal proibiu a prisão depois da condenação em segunda instancia, Lula continuará solto para brincar de palanque ambulante. Com a bênção do Judiciário, está liberado para mostrar ao mundo que, no País do Carnaval, um corrupto juramentado pode ofender impunemente autoridades que não têm contas a acertar com a Justiça.

Mas não vai escapar da lei da Ficha Limpa. Já condenado nos casos do triplex do Guarujá e do sítio em Atibaia, o ex-presidente tem pelo menos mais quatro processos pela proa.

Para o dono da alma viva mais pura do país, as chances de disputar uma eleição são menores que as de ser canonizado pelo Vaticano.