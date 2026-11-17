6ª RODADA • UEFA Nations League 2026/27
Terça-feira, 17/11•16h45
Minuto a Minuto: País de Gales X Portugal - 17/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
H. Wilson
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Bruno Fernandes, entra Geovany Quenda.
45'
•
2ºTEMPO
Johnson cruza forte da direita e Dalot sai jogando pelo outro lado.
45'
•
2ºTEMPO
MAIS TRÊS! Vamos até os 93 minutos neste segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Thomas joga da direita na área e Roberts desvia para fora!
43'
•
2ºTEMPO
Wilson cruza da direita e zaga afasta em dois tempos.
42'
•
2ºTEMPO
UUUUUHHH!!! Wilson domina sozinho e chuta pertinho da trave direita de Diogo Costa!
41'
•
2ºTEMPO
Thomas arrisca de fora da área e joga por sobre o gol.
40'
•
2ºTEMPO
Jogos da UEFA Nations League em andamento: Dinamarca 2x2 Noruega e Polônia 1x1 Suécia.
39'
•
2ºTEMPO
Lançamento forte na direita e Johnson não chega.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no País de Gales: sai Rubin Colwill, entra Lewis Koumas.
37'
•
2ºTEMPO
Roberts passa curto na direita para Wilson e Bruno Fernandes faz o corte.
36'
•
2ºTEMPO
Johnson recebe na direita e tem cruzamento bloqueado.
35'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: País de Gales 38% x 62% Portugal.
34'
•
2ºTEMPO
Lançamento forte na direita para Carlos Forbs, Ward sai da área e agarra.
33'
•
2ºTEMPO
Carlos Forbs é acionado na direita, entra na área e é bloqueado por Thomas.
32'
•
2ºTEMPO
Seleção Lusa fica com a redonda e gasta tempo.
31'
•
2ºTEMPO
Wilson cobra falta da direita na área e Colwill cabeceia por cima!
30'
•
2ºTEMPO
Pedro Neto sai revoltado do gramado, reclamando de tudo e todos.
29'
•
2ºTEMPO
VERMELHO! Pedro Neto acerta Sheehan com falta dura, ganha o segundo amarelo e é expulso na sequência.
29'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Pedro Neto (Portugal) é expulso.
28'
•
2ºTEMPO
Pedro Neto tabela com João Cancelo e toca na área. Carlos Forbs domina e finaliza para fora!
27'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pedro Neto (Portugal).
26'
•
2ºTEMPO
Primeiro gol de Calos Forbs na Nations League.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Diogo Dalot, entra Alberto Costa.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Vitinha, entra Rúben Neves.
25'
•
2ºTEMPO
GOOOL DE PORTUGAL!!! CARLOS FORBS!!! Camisa 7 dispara pela direita, invade a área e chuta rasteiro para o fundo das redes!
25'
•
2ºTEMPO
Gol do Portugal! Carlos Forbs marca.
24'
•
2ºTEMPO
Wilson arrisca de fora da área e Diogo Costa agarra.
23'
•
2ºTEMPO
QUASE! Cruzamento da esquerda na segunda trave, Cabango aparece sozinho e cabeceia para baixo. Diego Costa faz linda defesa!
22'
•
2ºTEMPO
Bruno Fernandes pressiona no ataque, rouba de Davies e passa na frente. João Félix invade a área pela direita e chuta cruzado para fora!
21'
•
2ºTEMPO
João Félix domina na entrada da área, cai em choque com a marcação e reclama de falta. Árbitro não marca nada.
20'
•
2ºTEMPO
Começa a chover mais forte em Cardiff.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no País de Gales: sai David Brooks, entra Aaron Collins.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no País de Gales: sai Daniel James, entra Brennan Johnson.
17'
•
2ºTEMPO
Wilson aproveita sobra na entrada da área e chuta para fora!
17'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Josh Sheehan (País de Gales).
16'
•
2ºTEMPO
Brooks é acionado pela direita, fica cercado e perde a redonda.
15'
•
2ºTEMPO
Carlos Forbs escapa pela direita, entra na área e erra passe para João Félix!
14'
•
2ºTEMPO
UUUUUHHH! Pedro Neto dispara pela direita, passa por três marcadores e chuta baixo na trave oposta de Ward!
14'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Francisco Trincão, entra Carlos Forbs.
14'
•
2ºTEMPO
Substituição no Portugal: sai Gonçalo Ramos, entra Joao Felix.
13'
•
2ºTEMPO
Wilson recebe na entrada da área e finaliza de canhota por cima do gol.
12'
•
2ºTEMPO
Davies para Gonçalo Ramos com falta no meio-campo.
10'
•
2ºTEMPO
Thomas desce pela esquerda e serve na área. James chuta de canhota em cima de Renato Veiga.
9'
•
2ºTEMPO
Dalot força lançamento para Trincão, mas joga forte demais.
8'
•
2ºTEMPO
Trincão leva amarelo por falta de ataque.
8'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Francisco Trincão (Portugal).
6'
•
2ºTEMPO
Bruno Fernandes bate falta na área e zaga alivia pelo alto. No rebote, Vitinha finaliza e Ward pega.
6'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ben Cabango (País de Gales).
5'
•
2ºTEMPO
Gonçalo Ramos sobe pela esquerda e é parado com falta de Cabongo.
3'
•
2ºTEMPO
João Neves serve na esquerda para João Cancelo e Roberts chega fazendo o corte.
2'
•
2ºTEMPO
Bruno Fernandes cobra escanteio da direita e defesa afasta.
1'
•
2ºTEMPO
Gales volta com Cabango no lugar de Rodon.
1'
•
2ºTEMPO
Portugal está com a mesma formação da etapa inicial.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Wilson finaliza de fora da área, Diogo Costa voa no canto esquerdo e espalma!
45'
•
1ºTEMPO
IA SER UM GOLAÇO! Wilson vê Diogo Costa adiantado, arrisca do meio-campo e joga na rede pelo lado de fora!
45'
•
1ºTEMPO
Mais dois minutos de acréscimo neste etapa inicial.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no País de Gales: sai Joe Rodon, entra Ben Cabango.
44'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto marca pela primeira vez na Nations.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOL DE PORTUGAL!!! PEDRO NETO!!! Trincão cruza da esquerda na pequena área e camisa 17 completa para o fundo das redes!
43'
•
1ºTEMPO
Gol do Portugal! Pedro Neto marca. Assistência de Francisco Trincão.
42'
•
1ºTEMPO
Com esse resultado, Dinamarca está assumindo a liderança do grupo!
41'
•
1ºTEMPO
Primeiro gol de Thomas na Nations League.
40'
•
1ºTEMPO
GOOOL DE PAÍS DE GALES!!! SORBA THOMAS!!! Camisa 19 dispara pela esquerda, invade a área e chuta na saída de Diogo Costa!
40'
•
1ºTEMPO
Gol do País de Gales! Sorba Thomas marca. Assistência de David Brooks.
39'
•
1ºTEMPO
Bruno Fernandes serve dentro da área e João Cancelo bate em cima de Dasilva.
37'
•
1ºTEMPO
Passe na frente pela esquerda, Bruno Fernandes invade a área e chuta cruzado para fora!
36'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto avança pela direita, leva para o meio e arrisca fraco de canhota. Ward segura.
35'
•
1ºTEMPO
Seleção Lusa troca passes no campo de ataque.
33'
•
1ºTEMPO
João Neves acerta Davies com falta dura no meio-campo.
31'
•
1ºTEMPO
Thomas avança pela esquerda, joga na área e António Silva tira de cabeça.
30'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: País de Gales 39% x 61% Portugal.
29'
•
1ºTEMPO
Thomas sobe pela esquerda, toca no meio e Wilson finaliza forte. Diogo Costa espalma!
28'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto é lançado na direita e cometa falta de ataque.
27'
•
1ºTEMPO
Brooks busca jogada pela direita e tem passe bloqueado.
25'
•
1ºTEMPO
Wilson cobra escanteio da direita na segunda trave e Rodon na rede pelo lado de fora!
24'
•
1ºTEMPO
James dispara pela direita e cruza em cima de Renato Veiga.
23'
•
1ºTEMPO
Partida está bastante equilibrada e as duas equipes procuram o ataque.
21'
•
1ºTEMPO
PERDEU! Pedro Neto levanta da direita na segunda trave, Trincão aparece sozinho e chuta de primeira por cima do gol!
20'
•
1ºTEMPO
Dinamarca já abre 2x0 contra a Noruega e está chegando nos 12 pontos. Com esses resultados, Portugal avança na liderança com 13 pontos.
19'
•
1ºTEMPO
Wilson tabela com Brooks pelo meio, adianta demais e perde a bola.
18'
•
1ºTEMPO
Pedro Neto é acionado na direita em impedimento.
16'
•
1ºTEMPO
João Cancelo corre pela direita, serve rasteiro e defesa afasta.
15'
•
1ºTEMPO
GOL LEGAL! VAR confirma decisão de campo e segundo tento de Brooks na Nations.
14'
•
1ºTEMPO
VAR analisa lance do gol.
13'
•
1ºTEMPO
GOOOL DE PAÍS DE GALES!!! DAVID BROOKS!!! Colwill recebe na esquerda dentro da área, toca no meio e camisa 7 completa de primeira para o fundo das redes!
13'
•
1ºTEMPO
Gol do País de Gales! David Brooks marca. Assistência de Rubin Colwill.
12'
•
1ºTEMPO
Primeiro gol de Bruno Fernandes na Nations League.
11'
•
1ºTEMPO
GOOOL DE PORTUGAL!!! BRUNO FERNANDES!!! João Neves rouba de Davies no campo de ataque pela direita e serve na entrada da área. Capitão português domina e chuta no cantinho direito de Ward!
11'
•
1ºTEMPO
Gol do Portugal! Bruno Fernandes marca. Assistência de João Neves.
9'
•
1ºTEMPO
Roberts levanta da esquerda e Renato Veiga tira de cabeça.
8'
•
1ºTEMPO
James é acionado na direita em posição irregular.
6'
•
1ºTEMPO
Bruno Fernandes força passe na direita e Dalot não alcança.
5'
•
1ºTEMPO
Por esse mesmo grupo A4, Dinamarca e Noruega se enfrentam simulamento em Copenhague. Dinamarquês estão em 2° com nove pontos enquanto noruegueses ocupam a 3ª posição com seis pontos.
4'
•
1ºTEMPO
James é acionado pela direita, rola na área e zaga alivia.
3'
•
1ºTEMPO
Trincão é acionado na frente em impedimento.
2'
•
1ºTEMPO
Portugal sobe a marcação e pressiona no ataque.
1'
•
1ºTEMPO
Time da casa joga com o uniforme todo vermelho com detalhes brancos. Já visitantes atuam com camisas e meias brancas com partes verdes, além de shorts todo verde.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: País de Gales x Portugal!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Atletas perfilados para a execução dos hinos.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Cardiff City Stadium.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem da Alemanha. Sven Jablonski é o árbitro da partida, Eduard Beitinger e Christian Dietz são os auxiliares. Bastian Dankert comanda o VAR e terá como assistente Patrick Hanslbauer.
PRÉ-JOGO
No banco estão Rui Silva, Samuel Soares, Gonçalo Inácio, Flávio Nazinho, Mateus, Carlos Forbs, João Félix, Geovany Quenda, Alberto, Fábio Silva, Rodrigo Mora e Rúben Neves.
PRÉ-JOGO
Portugal está escalada com Diogo Costa; Dalot, António Silva, Renato Veiga e João Cancelo; Bruno Fernandes e Vitinha; Francisco Trincão, João Neves e Pedro Neto; Gonçalo Ramos.
PRÉ-JOGO
Darlow, Duncan, Mepham, Cabango, Koumas, Cullen, Johnson, Collins, Ashford, Lienou, Harris e Andrews são os reservas.
PRÉ-JOGO
País de Gales vai a campo com Ward; Roberts, Rodon, Davies e Dasilva; Colwill e Sheehan; James, Wilson e Thomas; Brooks.
PRÉ-JOGO
A seleção Lusa tem 12 pontos e precisa de um empate para garantir a liderança do grupo A4. Já o time da casa ocupa a lanterna com três pontos e já está rebaixado para a Liga B.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no Cardiff City Stadium no distrito de Leckwith. Está nublado em Cardiff, os termômetros marcam 10°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre País de Gales e Portugal em partida válida pela 6ª rodada da Liga A da UEFA Nations League.
Craig Bellamy
TECNICO
Jorge Jesus
TECNICO
Sven Jablonski
ÁRBITRO