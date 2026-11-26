5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•14h45
Minuto a Minuto: Union Saint-Gilloise X Lech Poznan - 26/11/2026
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Robert Gumny (Lech Poznan).
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise).
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ross Sykes (Union Saint-Gilloise).
29'
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1ºTEMPO
Raul Florucz (Union Saint-Gilloise) desperdiça o pênalti!
26'
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1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Union Saint-Gilloise).
18'
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1ºTEMPO
Gol do Lech Poznan! Luis Palma marca.
15'
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1ºTEMPO
Gol do Lech Poznan! Y. Agnero marca. Assistência de Luis Palma.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Union Saint-Gilloise x Lech Poznan!
D. Hubert
TECNICO
N. Frederiksen
TECNICO
Jose Maria Sanchez Martinez
ÁRBITRO