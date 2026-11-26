5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Sunderland X Jagiellonia - 26/11/2026
36'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jeremy Agbonifo (Jagiellonia).
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Sunderland: sai Timur Tutierov, entra Wilson Isidor.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Jagiellonia: sai Kajetan·Szmyt, entra Jeremy Agbonifo.
22'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eryk Kozlowski (Jagiellonia).
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Jagiellonia: sai Rodrigo Conceição, entra Norbert Wojtuszek.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Jagiellonia: sai Ferslev Anders Klynge, entra Jesús Imaz.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Sunderland: sai Enzo Le Fée, entra Chemsdine Talbi.
7'
•
2ºTEMPO
Gol do Jagiellonia! Kamil Jóźwiak marca.
2'
•
2ºTEMPO
Gol do Sunderland! Timur Tutierov marca. Assistência de Enzo Le Fée.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Sunderland: sai Noah Sadiki, entra Jules Ahoka.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Sunderland: sai Trai Hume, entra Thomas Meunier.
39'
•
1ºTEMPO
Substituição no Sunderland: sai Omar Alderete, entra Luke O'Nien.
37'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Chris Rigg (Sunderland).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Sunderland x Jagiellonia!
R. Le Bris
TECNICO
A. Siemieniec
TECNICO
Georgi Nikolov Kabakov
ÁRBITRO