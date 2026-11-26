5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Sparta Praha X AZ Alkmaar - 26/11/2026
42'
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2ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Calvin Stengs, entra Rion Ichihara.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Sparta Praha: sai Viktor Vitályos, entra Matyáš Vojta.
39'
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2ºTEMPO
Gol do AZ Alkmaar! Ayoub Oufkir marca. Assistência de Calvin Stengs.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Denso Kasius, entra Seiya Maikuma.
28'
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2ºTEMPO
Gol do AZ Alkmaar! Ayoub Oufkir marca. Assistência de Ro Zangelo Daal.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Sparta Praha: sai Jonatan Braut Brunes, entra Matej Jurasek.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Sparta Praha: sai Andy Irving, entra Roman Macek.
23'
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2ºTEMPO
Gol do AZ Alkmaar! Ro Zangelo Daal marca. Assistência de Dave Kwakman.
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ayoub Oufkir (AZ Alkmaar).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Sparta Praha: sai Josimar Alcocer, entra Ebrima Singhateh.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar).
11'
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2ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Valdemar Byskov Andreasen, entra Ayoub Oufkir.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Wassim bouziane, entra Ro Zangelo Daal.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Wouter Goes, entra Dave Kwakman.
7'
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2ºTEMPO
Gol do AZ Alkmaar! Peer Koopmeiners marca. Assistência de Wassim bouziane.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Josimar Alcocer (Sparta Praha).
27'
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1ºTEMPO
Gol do Sparta Praha! Patrik Vydra marca. Assistência de Jonatan Braut Brunes.
4'
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1ºTEMPO
Gol do Sparta Praha! Jonatan Braut Brunes marca. Assistência de John Mercado.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sparta Praha x AZ Alkmaar!
Lukas Blaza
TECNICO
L. Echteld
TECNICO
Antonio Nobre
ÁRBITRO