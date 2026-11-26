5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Juventus X Omonia Nicosia - 26/11/2026
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jure Balkovec (Omonia Nicosia).
28'
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2ºTEMPO
Gol do Juventus! Jérémie Boga marca. Assistência de Andrea Cambiaso.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai Muamer Tanković, entra A. Neophytou.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Juventus! Francisco Conceicao marca.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Jhon Lucumi, entra Weston McKennie.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Jeff Ekhator, entra Nick Woltemade.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Douglas Luiz Soares, entra Teun Koopmeiners.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai Loïc Nego, entra Jure Balkovec.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai panagiotis andreou, entra Luuk Brouwers.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai Florin Tănase, entra Ewandro.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai Andronikos Kakoullis, entra Loïs Diony.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Juan Cabal, entra Zeki Çelik.
43'
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1ºTEMPO
Gol do Juventus! Jeff Ekhator marca. Assistência de Francisco Conceicao.
37'
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1ºTEMPO
Gol do Juventus! Andrea Cambiaso marca. Assistência de Francisco Conceicao.
34'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jhon Lucumi (Juventus).
15'
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1ºTEMPO
Gol do Omonia Nicosia! Lubomír Šatka marca. Assistência de Muamer Tanković.
10'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Florin Tănase (Omonia Nicosia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Juventus x Omonia Nicosia!
L. Spalletti
TECNICO
H. Berg
TECNICO
Samuel Barrott
ÁRBITRO