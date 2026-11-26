5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Crystal Palace X Real Sociedad - 26/11/2026
41'
•
2ºTEMPO
Pellegrino Matarazzo prepara a última mudança.
40'
•
2ºTEMPO
Crystal Palace vai subindo na tabela e deixa a Sociedad fora da zona de classificação.
39'
•
2ºTEMPO
Sergio Gómez faz o disparo de muito longe e não leva perigo a meta adversária.
38'
•
2ºTEMPO
Aumenta o volume das arquibancadas a torcida do Palace!
37'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOLLL DO CRYSTAL PALACE!!! Após o cruzamento para dentro da área, Strand Larsen improvisa de bicicleta, a bola passa pela pequena área e McNeil desvia para o fundo das redes!
36'
•
2ºTEMPO
O empate parcial deixa a Real Sociedad na 19ª posição e o Crystal Palace em 20ª, os dois ficam na zona de classificação para os playoffs.
36'
•
2ºTEMPO
Gol do Crystal Palace! Dwight McNeil marca. Assistência de Jörgen Strand Larsen.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Will Hughes, entra Jörgen Strand Larsen.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Ben Chilwell, entra Tyrick Mitchell.
34'
•
2ºTEMPO
A pressão do Palace aumenta, time mandante tem um homem a mais em campo.
34'
•
2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Jaydee Canvot, entra Anan Khalaili.
33'
•
2ºTEMPO
TIRA EM CIMA DA LINHA! Pino recebe o passe dentro da área e toca na saída do goleiro, Sarr fica dentro do gol e impede a virada inglesa.
32'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Crystal Palace visita o Jagiellonia. Já a Real Sociedad recebe o Torreense.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Arsen Zakharyan, entra Sergio Gómez.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Hector Fort, entra Igor Zubeldia.
30'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
30'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yeremy Pino (Crystal Palace).
29'
•
2ºTEMPO
Pino perde a bola para Ochieng e depois comete a falta.
28'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO CRYSTAL PALACE!!! Mateta faz a cobrança no meio do gol para vencer Unai Marrero, é o empate em Londres!
28'
•
2ºTEMPO
Gol de pênalti do Crystal Palace! Jean-Philippe Mateta converte.
27'
•
2ºTEMPO
É PÊNALTI PARA O CRYSTAL PALACE! Mateta é agarrado dentro da área por Martín, juiz marca a penalidade e expulsa o zagueiro da Sociedad.
27'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Unai Marrero (Real Sociedad).
26'
•
2ºTEMPO
O passe na grande área para Mateta, antes do centroavante chega Martín para afastar.
26'
•
2ºTEMPO
Cartão vermelho! Jon Martin (Real Sociedad) é expulso.
25'
•
2ºTEMPO
Chilwell fica pedindo a falta na entrada da área, árbitro nada marca e a torcida fica na reclamação.
24'
•
2ºTEMPO
A Real Sociedad vai subindo para a décima posição.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Gonçalo Guedes, entra Orri Steinn Óskarsson.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Benat Turrientes, entra Carlos Soler.
21'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOOOLLL DA REAL SOCIEDAD!!! Na trama ofensiva, Gonçalo Guedes encontra Ochieng pela direita e o meia faz o cruzamento rasteiro, Sarr completa dentro da área e abre o placar!
21'
•
2ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Mamadou Sarr marca. Assistência de Job Ochieng.
20'
•
2ºTEMPO
A bola na área de Kamada e a zaga tira com Sarr.
19'
•
2ºTEMPO
Jon Martín coloca o braço no rosto de Pino e comete a falta.
19'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jon Martin (Real Sociedad).
18'
•
2ºTEMPO
LONGE! Yeremy Pino faz a cobrança, a bola sobe muito e é tiro de meta para Marrero.
17'
•
2ºTEMPO
O lance é frontal, Pino na bola.
16'
•
2ºTEMPO
Hughes é derrubado na entrada da área por Gorrotxategi, falta.
15'
•
2ºTEMPO
Ochieng é acionado pela esquerda, manda na área e tem desvio para facilitar a defesa de Henderson.
14'
•
2ºTEMPO
Na cobrança curta para Zakharyan, o meia cruza e a bola atravessa por toda área.
13'
•
2ºTEMPO
A Real Sociedad ganha mais um escanteio.
12'
•
2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Eddie Nketiah, entra Dwight McNeil.
11'
•
2ºTEMPO
Vem a troca de Thomas Frank.
10'
•
2ºTEMPO
E a Real Sociedad recebe o Torreense.
9'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Crystal Palace visita o Jagiellonia.
8'
•
2ºTEMPO
QUE CHANCE! Gonçalo domina pela direita da área, ajeita e Zakharyan perde o gol!
7'
•
2ºTEMPO
HENDERSON, DE NOVO! Jon Gorrotxategi solta a pancada de fora da área, o goleiro espalma e Ochieng finaliza por cima do gol.
6'
•
2ºTEMPO
De novo Gonçalo pela direita, ele é travado por Richards e fica com o escanteio.
5'
•
2ºTEMPO
SALVA, HENDERSON! Gonçalo serve para Mikel Oyarzabal livre na área e o camisa 10 chuta para uma defesaça do goleiro!
4'
•
2ºTEMPO
Canvot erra a ligação para Nketiah e a bola fica com a defesa espanhola.
3'
•
2ºTEMPO
Héctor Fort desce pela direita, cruza fechado e Henderson tira de soco.
2'
•
2ºTEMPO
Pino perde a bola para Gonçalo e depois comete a falta no português.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Sem acréscimo, árbitro ergue os braços e encerra a primeira etapa.
44'
•
1ºTEMPO
O arremesso lateral na grande área, Mateta cabeceia e a bola vai à esquerda do gol!
43'
•
1ºTEMPO
Nketiah avança pela esquerda, Jon Martín fecha o espaço e tira para lateral.
42'
•
1ºTEMPO
Mikel Oyarzabal erra o passe na entrada da área e a bola fica com Hughes.
41'
•
1ºTEMPO
Héctor Fort arrisca de fora da área e manda sobre o gol.
40'
•
1ºTEMPO
Zakharyan protege a bola na meia direita e leva a falta de Kamada.
39'
•
1ºTEMPO
O passe na ponta direita, Gonçalo faz o cruzamento e a bola passa por Mikel Oyarzabal na área.
38'
•
1ºTEMPO
A bola é alçada na grande área e Disasi corta pelo alto.
37'
•
1ºTEMPO
Escanteio para a Real Sociedad.
36'
•
1ºTEMPO
ESPAAAALMA!!! Gonçalo Guedes avança pela direita e solta a bomba, o goleiro faz a defesa!
34'
•
1ºTEMPO
Os reservas do Palace aquecem na beira do campo.
33'
•
1ºTEMPO
HENDERSON! Gonçao Guedes pega de primeiro na grande área e o goleiro salva o Palace!
32'
•
1ºTEMPO
Jogo encerrado Europa League: Olympiacos 2x4 Milan.
31'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Axel Disasi (Crystal Palace).
29'
•
1ºTEMPO
Richards tenta responder com o chute de fora da área.
28'
•
1ºTEMPO
A cobrança de Zakharyan e a bola pega na barreira.
27'
•
1ºTEMPO
Árbitro vai punir Disasi.
26'
•
1ºTEMPO
Zakharyan é parado com falta por Disasi.
25'
•
1ºTEMPO
A torcida do Palace canto alto para apoiar o time inglês.
25'
•
1ºTEMPO
O levantamento do próprio Kamada na área e a bola fica nas mãos de Marrero.
24'
•
1ºTEMPO
Kamada toma a bola no meio campo e abre com Timber na esquerda.
22'
•
1ºTEMPO
A tentativa de Richards na batida e a bola para na marcação.
21'
•
1ºTEMPO
Chilwell impede a passagem de Fort com a falta.
20'
•
1ºTEMPO
Mikel Oyarzabal domina na entrada da área e finaliza sobre o gol adversário.
19'
•
1ºTEMPO
Muñoz é travado na jogada pela esquerda e cede o tiro de meta.
17'
•
1ºTEMPO
A cobrança de escanteio de Hughes na grande área, Richards faz o desvio e a bola vai para fora.
16'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o Crystal Palace.
15'
•
1ºTEMPO
Resultado da Europa League: Viktoria Plzen 4x0 Benfica.
14'
•
1ºTEMPO
Muñoz despeja a bola na área e Richards tira de cabeça.
13'
•
1ºTEMPO
Depois de um timido começo, Sociedad cresce e tem mais posse de bola nos últimos minutos.
12'
•
1ºTEMPO
Aihen Muñoz desce pela esquerda, encara a marcação e Disasi joga a bola para lateral.
11'
•
1ºTEMPO
Beñat Turrientes arrisca o chute de longe e Henderson defende em dois tempos.
10'
•
1ºTEMPO
Pela esquerda, Gonçalo vai a linha de fundo e é desarmado por Timber.
8'
•
1ºTEMPO
Pino demora para fazer o cruzamento e perde a bola para Sarr.
7'
•
1ºTEMPO
No recuo para o goleiro Henderson, Mikel Oyarzabal pressiona e o goleiro alivia com o chutão.
6'
•
1ºTEMPO
Gonçalo Guedes tenta o lançamento e é bloqueado antes da bola chegar na área.
5'
•
1ºTEMPO
Héctor Fort passa do meio campo e sofre a falta de Kamada.
4'
•
1ºTEMPO
Canvot estica na direita para Nketiah, que não domina e a bola fica para o goleiro Unai Marrero.
3'
•
1ºTEMPO
Real Sociedad toda fechada neste começo de jogo.
2'
•
1ºTEMPO
Mateta no passe para Nketiah na área e no caminho a zaga espanhola faz a interceptação.
1'
•
1ºTEMPO
Quem apita é o norueguês Rohit Saggi.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Crystal Palace x Real Sociedad!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Momento do hino oficial da Liga Europa.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Já a Real Sociedad também foi derrotada no final de semana, perdeu por 3x2 para o Racing Santander no Campeonato Espanhol.
PRÉ-JOGO
O Palace vem de derrota na Premier League e perdeu três dos últimos cinco jogos. A equipe londrina ainda não venceu sob o comando do técnico Thomas Frank.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no estádio Selhurst Park, em Londres.
PRÉ-JOGO
Os dois clubes somam 4 pontos e tem a mesma campanha, uma vitória, dois empates e uma derrota.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa tarde! A partir das 17h, siga as emoções de Crystal Palace x Real Sociedad pela quinta rodada da fase de liga da Europa League 2026/2027.
T. Frank
TECNICO
P. Matarazzo
TECNICO
Rohit Saggi
ÁRBITRO