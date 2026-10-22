3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Union Saint-Gilloise X H. Beer Sheva - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
36'
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2ºTEMPO
Gol do Union Saint-Gilloise! Guilherme Smith marca. Assistência de Denzel De Roeve.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Relebohile Mofokeng, entra Kevin Rodriguez.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Nohim Chibani, entra Denzel De Roeve.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Massire Sylla, entra Daniel Tshilanda Kabongo.
32'
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2ºTEMPO
Gol do Union Saint-Gilloise! Dylan Aquino marca.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no H. Beer Sheva: sai guy mizrahi, entra Amir Chaim·Ganah.
27'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Kamiel Van De Perre (Union Saint-Gilloise).
21'
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2ºTEMPO
Substituição no H. Beer Sheva: sai Miguel Vitor, entra Matan Baltaksa.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no H. Beer Sheva: sai Igor Zlatanović, entra Adrián Ugarriza.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no H. Beer Sheva: sai Forson Amankwah, entra Hamode Kanaan.
15'
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2ºTEMPO
Gol do Union Saint-Gilloise! Guilherme Smith marca. Assistência de Relebohile Mofokeng.
13'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Miguel Vitor (H. Beer Sheva).
9'
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2ºTEMPO
Substituição no H. Beer Sheva: sai Eilel Peretz, entra João Victor.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para zahi ahmed (H. Beer Sheva).
45'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Union Saint-Gilloise! Raul Florucz converte.
30'
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1ºTEMPO
Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Darius Olaru, entra Dylan Aquino.
25'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Niv·Yehoshua (H. Beer Sheva).
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).
14'
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1ºTEMPO
Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Mateo Biondic, entra Raul Florucz.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Union Saint-Gilloise x H. Beer Sheva!
D. Hubert
TECNICO
R. Kojok
TECNICO
Mikola Balakin
ÁRBITRO