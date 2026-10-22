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encerrado
Merkur Spielarena Dusseldorf
Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise
4 × 0
H. Beer Sheva H. Beer Sheva

3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 22/1013h45

Minuto a Minuto: Union Saint-Gilloise X H. Beer Sheva - 22/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

inicio

36'

2ºTEMPO

Gol do Union Saint-Gilloise! Guilherme Smith marca. Assistência de Denzel De Roeve.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Relebohile Mofokeng, entra Kevin Rodriguez.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Nohim Chibani, entra Denzel De Roeve.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Massire Sylla, entra Daniel Tshilanda Kabongo.

inicio

32'

2ºTEMPO

Gol do Union Saint-Gilloise! Dylan Aquino marca.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no H. Beer Sheva: sai guy mizrahi, entra Amir Chaim·Ganah.

bola

27'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Kamiel Van De Perre (Union Saint-Gilloise).

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no H. Beer Sheva: sai Miguel Vitor, entra Matan Baltaksa.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no H. Beer Sheva: sai Igor Zlatanović, entra Adrián Ugarriza.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no H. Beer Sheva: sai Forson Amankwah, entra Hamode Kanaan.

inicio

15'

2ºTEMPO

Gol do Union Saint-Gilloise! Guilherme Smith marca. Assistência de Relebohile Mofokeng.

bola

13'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Miguel Vitor (H. Beer Sheva).

bola

9'

2ºTEMPO

Substituição no H. Beer Sheva: sai Eilel Peretz, entra João Victor.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para zahi ahmed (H. Beer Sheva).

bola

45'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Union Saint-Gilloise! Raul Florucz converte.

bola

30'

1ºTEMPO

Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Darius Olaru, entra Dylan Aquino.

bola

25'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Niv·Yehoshua (H. Beer Sheva).

bola

20'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Nohim Chibani (Union Saint-Gilloise).

bola

14'

1ºTEMPO

Substituição no Union Saint-Gilloise: sai Mateo Biondic, entra Raul Florucz.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Union Saint-Gilloise x H. Beer Sheva!

Union Saint-Gilloise USG

  • D. Hubert

    TECNICO

H. Beer Sheva HBS

  • R. Kojok

    TECNICO

  • Mikola Balakin

    ÁRBITRO

Union Saint-Gilloise USG
H. Beer Sheva HBS

GOLS

Gol Raul Florucz
Gol Guilherme Smith
Gol Dylan Aquino
Gol Guilherme Smith
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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