3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Omonia Nicosia X Benfica - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Loïs Diony (Omonia Nicosia).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gianluca Prestianni (Benfica).
43'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Souffian El Karouani (Benfica).
40'
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2ºTEMPO
Gol do Benfica! Gianluca Prestianni marca. Assistência de Dodi Lukebakio.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Benfica: sai Andreas Schjelderup, entra Dodi Lukebakio.
38'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para João Palhinha (Benfica).
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai panagiotis andreou, entra Andreas Christou.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai Jaden Sean Montnor, entra A. Neophytou.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Benfica: sai Vangelis Pavlidis, entra Anísio Cabral.
31'
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2ºTEMPO
Gol do Benfica! Fredrik Aursnes marca.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Benfica: sai Rafa Silva, entra Gianluca Prestianni.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Benfica: sai Manuel Silva, entra João Palhinha.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Benfica: sai Claudio Echeverri, entra Heorhii Sudakov.
17'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tomás Araújo (Benfica).
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai Andronikos Kakoullis, entra Loïs Diony.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai Florin Tănase, entra Mihlali Mayambela.
5'
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2ºTEMPO
Substituição no Omonia Nicosia: sai Ewandro, entra Luuk Brouwers.
4'
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2ºTEMPO
Gol do Benfica! Vangelis Pavlidis marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Gol do Omonia Nicosia! Andronikos Kakoullis marca. Assistência de Jaden Sean Montnor.
14'
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1ºTEMPO
Gol contra! Loïc Nego (Omonia Nicosia) marca contra.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Omonia Nicosia x Benfica!
H. Berg
TECNICO
Marco Silva
TECNICO
Jasper Vergoote
ÁRBITRO