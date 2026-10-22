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encerrado
Karaiskakis Stadium Piraeus
Olympiacos Olympiacos
1 × 0
Sparta Praha Sparta Praha

3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 22/1016h

Minuto a Minuto: Olympiacos X Sparta Praha - 22/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gelson Martins (Olympiacos).

bola

38'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jota Silva (Olympiacos).

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Olympiacos: sai Chiquinho, entra Gustavo Sá.

bola

35'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Martin Suchomel (Sparta Praha).

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Sparta Praha: sai Ki-Jana Hoever, entra Pavel Kadeřábek.

inicio

33'

2ºTEMPO

Gol do Olympiacos! Armando González marca. Assistência de Marcus Pedersen.

bola

32'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ebrima Singhateh (Sparta Praha).

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Olympiacos: sai Bruno Onyemaechi, entra Nayair Tiknizyan.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Olympiacos: sai Manolis Saliakas, entra Marcus Pedersen.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Sparta Praha: sai Matej Jurasek, entra Ebrima Singhateh.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Sparta Praha: sai Roman Macek, entra Patrik Vydra.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Olympiacos: sai Santiago Hezze, entra Gustavo Puerta.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Olympiacos: sai Roman Yaremchuk, entra Armando González.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Sparta Praha: sai Matyáš Vojta, entra Jonatan Braut Brunes.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Sparta Praha: sai Hugo Sochurek, entra Sivert Heggheim Mannsverk.

bola

38'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Roman Macek (Sparta Praha).

bola

29'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jaroslav Zelený (Sparta Praha).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Olympiacos x Sparta Praha!

Olympiacos OLY

  • Imanol Alguacil

    TECNICO

Sparta Praha SPA

  • Brian Priske

    TECNICO

  • Espen Eskas

    ÁRBITRO

Olympiacos OLY
Sparta Praha SPA

GOLS

Gol Armando González
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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