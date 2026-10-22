3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Olympiacos X Sparta Praha - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gelson Martins (Olympiacos).
38'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jota Silva (Olympiacos).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympiacos: sai Chiquinho, entra Gustavo Sá.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Martin Suchomel (Sparta Praha).
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Sparta Praha: sai Ki-Jana Hoever, entra Pavel Kadeřábek.
33'
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2ºTEMPO
Gol do Olympiacos! Armando González marca. Assistência de Marcus Pedersen.
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ebrima Singhateh (Sparta Praha).
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympiacos: sai Bruno Onyemaechi, entra Nayair Tiknizyan.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympiacos: sai Manolis Saliakas, entra Marcus Pedersen.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Sparta Praha: sai Matej Jurasek, entra Ebrima Singhateh.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Sparta Praha: sai Roman Macek, entra Patrik Vydra.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympiacos: sai Santiago Hezze, entra Gustavo Puerta.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympiacos: sai Roman Yaremchuk, entra Armando González.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Sparta Praha: sai Matyáš Vojta, entra Jonatan Braut Brunes.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Sparta Praha: sai Hugo Sochurek, entra Sivert Heggheim Mannsverk.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Roman Macek (Sparta Praha).
29'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jaroslav Zelený (Sparta Praha).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Olympiacos x Sparta Praha!
Imanol Alguacil
TECNICO
Brian Priske
TECNICO
Espen Eskas
ÁRBITRO