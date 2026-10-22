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encerrado
Åråsen Stadion Lillestrom
Lillestrom Lillestrom
0 × 6
Real Sociedad Real Sociedad

3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 22/1016h

Minuto a Minuto: Lillestrom X Real Sociedad - 22/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Lillestrom: sai Gustav Kjolstad Nyheim, entra Henrik Molvaer Melland.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Lillestrom: sai Thomas Lehne Olsen, entra Gustav Nordh.

inicio

35'

2ºTEMPO

Gol do Real Sociedad! Arsen Zakharyan marca. Assistência de Benat Turrientes.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Luka Sučić, entra Arsen Zakharyan.

inicio

27'

2ºTEMPO

Gol do Real Sociedad! Luka Sučić marca.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Lillestrom: sai Felix Vá, entra Fredrik Gulbrandsen.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Lillestrom: sai Sturla Ottesen, entra Lars Ranger.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Jon Gorrotxategi, entra Benat Turrientes.

inicio

19'

2ºTEMPO

Gol do Real Sociedad! Orri Steinn Óskarsson marca. Assistência de Gonçalo Guedes.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Mikel Oyarzabal, entra Orri Steinn Óskarsson.

bola

13'

2ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Takefusa Kubo, entra Pablo Marin.

bola

11'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Jon Gorrotxategi (Real Sociedad).

bola

7'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ruben Gabrielsen (Lillestrom).

bola

5'

2ºTEMPO

Thomas Lehne Olsen (Lillestrom) desperdiça o pênalti!

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Real Sociedad: sai Mamadou Sarr, entra Jon Pacheco.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Lillestrom: sai Daniel Bassi, entra Eric Kitolano.

inicio

33'

1ºTEMPO

Gol do Real Sociedad! Luka Sučić marca. Assistência de Mikel Oyarzabal.

bola

30'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Mamadou Sarr (Real Sociedad).

inicio

27'

1ºTEMPO

Gol do Real Sociedad! Sergio Gómez marca. Assistência de Mikel Oyarzabal.

inicio

25'

1ºTEMPO

Gol do Real Sociedad! Sergio Gómez marca. Assistência de Mikel Oyarzabal.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Lillestrom x Real Sociedad!

Lillestrom LIL

  • H. Ødegaard

    TECNICO

Real Sociedad RSO

  • P. Matarazzo

    TECNICO

  • Mohammad Al-Emara

    ÁRBITRO

Lillestrom LIL
Real Sociedad RSO

GOLS

Sergio Gómez Gol
Sergio Gómez Gol
Luka Sučić Gol
Orri Steinn Óskarsson Gol
Luka Sučić Gol
Arsen Zakharyan Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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