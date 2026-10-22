3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Lillestrom X Real Sociedad - 22/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
43'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lillestrom: sai Gustav Kjolstad Nyheim, entra Henrik Molvaer Melland.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lillestrom: sai Thomas Lehne Olsen, entra Gustav Nordh.
35'
•
2ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Arsen Zakharyan marca. Assistência de Benat Turrientes.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Luka Sučić, entra Arsen Zakharyan.
27'
•
2ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Luka Sučić marca.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lillestrom: sai Felix Vá, entra Fredrik Gulbrandsen.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lillestrom: sai Sturla Ottesen, entra Lars Ranger.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Jon Gorrotxategi, entra Benat Turrientes.
19'
•
2ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Orri Steinn Óskarsson marca. Assistência de Gonçalo Guedes.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Mikel Oyarzabal, entra Orri Steinn Óskarsson.
13'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Takefusa Kubo, entra Pablo Marin.
11'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jon Gorrotxategi (Real Sociedad).
7'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ruben Gabrielsen (Lillestrom).
5'
•
2ºTEMPO
Thomas Lehne Olsen (Lillestrom) desperdiça o pênalti!
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Real Sociedad: sai Mamadou Sarr, entra Jon Pacheco.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Lillestrom: sai Daniel Bassi, entra Eric Kitolano.
33'
•
1ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Luka Sučić marca. Assistência de Mikel Oyarzabal.
30'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mamadou Sarr (Real Sociedad).
27'
•
1ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Sergio Gómez marca. Assistência de Mikel Oyarzabal.
25'
•
1ºTEMPO
Gol do Real Sociedad! Sergio Gómez marca. Assistência de Mikel Oyarzabal.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Lillestrom x Real Sociedad!
H. Ødegaard
TECNICO
P. Matarazzo
TECNICO
Mohammad Al-Emara
ÁRBITRO