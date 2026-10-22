3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Celje X RB Salzburg - 22/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Celje: sai Mario Kvesić, entra Darko Hrka.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bartosz Mazurek (RB Salzburg).
45'
•
2ºTEMPO
Gol do Celje! A. Kučys marca. Assistência de Yaya Dukuly.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Salzburg: sai Damir Redzic, entra F. Kratzig.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Celje: sai Pijus Sirvys, entra Žan Žužek.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Celje: sai Benjamin Verbič, entra A. Kučys.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Salzburg: sai Sota Kitano, entra Gaoussou Diakité.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Celje: sai Veton Tusha, entra Yaya Dukuly.
5'
•
2ºTEMPO
Gol do Celje! Blaž Kramer marca. Assistência de Svit Seslar.
1'
•
2ºTEMPO
Gol do RB Salzburg! J. Lindstrom marca. Assistência de Damir Redzic.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no RB Salzburg: sai Umut Deger Tohumcu, entra Bartosz Mazurek.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no RB Salzburg: sai Yorbe Vertessen, entra J. Lindstrom.
43'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pijus Sirvys (Celje).
35'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Damir Redzic (RB Salzburg).
32'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Artemijus Tutyskinas (Celje).
9'
•
1ºTEMPO
Gol do RB Salzburg! Sota Kitano marca. Assistência de Damir Redzic.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Celje x RB Salzburg!
Z. Željkovič
TECNICO
D. Röhl
TECNICO
John Brooks
ÁRBITRO