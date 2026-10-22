3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Beşiktaş X Crystal Palace - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Jörgen Strand Larsen, entra Eddie Nketiah.
32'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Umit Akdag (Beşiktaş) é expulso.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Beşiktaş: sai Ilhan Fakili, entra Václav Černý.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Beşiktaş: sai Oh Hyeon-gyu, entra Dušan Vlahović.
28'
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2ºTEMPO
Gol do Beşiktaş! Junior Olaitan marca.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Yeremy Pino, entra Dario Osorio.
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Umit Akdag (Beşiktaş).
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Beşiktaş: sai Taylan Bulut, entra Amir Murillo.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Beşiktaş: sai Kartal Kayra Yılmaz, entra Junior Olaitan.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Jean-Philippe Mateta, entra Jörgen Strand Larsen.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Crystal Palace: sai Dwight McNeil, entra Ismaila Sarr.
10'
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2ºTEMPO
Gol do Crystal Palace! Jean-Philippe Mateta marca.
6'
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2ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Crystal Palace).
6'
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2ºTEMPO
Gol do Crystal Palace! Yeremy Pino marca. Assistência de Anan Khalaili.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Beşiktaş! Wilfred Ndidi marca. Assistência de Salih Özcan.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Yeremy Pino (Crystal Palace).
39'
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1ºTEMPO
Substituição no Beşiktaş: sai Fabio Miretti, entra Salih Özcan.
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Wilfred Ndidi (Beşiktaş).
6'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Crystal Palace).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Beşiktaş x Crystal Palace!
V. Italiano
TECNICO
P. Sage
TECNICO
Danny Makkelie
ÁRBITRO