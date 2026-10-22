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encerrado
Tüpraş Stadium Istanbul
Beşiktaş Beşiktaş
2 × 2
Crystal Palace Crystal Palace

3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 22/1016h

Minuto a Minuto: Beşiktaş X Crystal Palace - 22/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Crystal Palace: sai Jörgen Strand Larsen, entra Eddie Nketiah.

bola

32'

2ºTEMPO

Cartão vermelho! Umit Akdag (Beşiktaş) é expulso.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Beşiktaş: sai Ilhan Fakili, entra Václav Černý.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Beşiktaş: sai Oh Hyeon-gyu, entra Dušan Vlahović.

inicio

28'

2ºTEMPO

Gol do Beşiktaş! Junior Olaitan marca.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Crystal Palace: sai Yeremy Pino, entra Dario Osorio.

bola

21'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Umit Akdag (Beşiktaş).

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Beşiktaş: sai Taylan Bulut, entra Amir Murillo.

bola

19'

2ºTEMPO

Substituição no Beşiktaş: sai Kartal Kayra Yılmaz, entra Junior Olaitan.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Crystal Palace: sai Jean-Philippe Mateta, entra Jörgen Strand Larsen.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Crystal Palace: sai Dwight McNeil, entra Ismaila Sarr.

inicio

10'

2ºTEMPO

Gol do Crystal Palace! Jean-Philippe Mateta marca.

bola

6'

2ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Crystal Palace).

inicio

6'

2ºTEMPO

Gol do Crystal Palace! Yeremy Pino marca. Assistência de Anan Khalaili.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

45'

1ºTEMPO

Gol do Beşiktaş! Wilfred Ndidi marca. Assistência de Salih Özcan.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Yeremy Pino (Crystal Palace).

bola

39'

1ºTEMPO

Substituição no Beşiktaş: sai Fabio Miretti, entra Salih Özcan.

bola

15'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Wilfred Ndidi (Beşiktaş).

bola

6'

1ºTEMPO

VAR: gol anulado (Crystal Palace).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Beşiktaş x Crystal Palace!

Beşiktaş BES

  • V. Italiano

    TECNICO

Crystal Palace CRY

  • P. Sage

    TECNICO

  • Danny Makkelie

    ÁRBITRO

Beşiktaş BES
Crystal Palace CRY

GOLS

Gol Wilfred Ndidi
Gol Junior Olaitan
Yeremy Pino Gol
Jean-Philippe Mateta Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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