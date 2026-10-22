3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Ararat-Armenia X AZ Alkmaar - 22/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Valdemar Byskov Andreasen, entra Hessel de Wit.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Wesley Hoedt, entra Rion Ichihara.
34'
•
2ºTEMPO
Gol do AZ Alkmaar! Mexx Meerdink marca. Assistência de Weslley Pinto Batista.
31'
•
2ºTEMPO
Gol do AZ Alkmaar! Weslley Pinto Batista marca. Assistência de Ro Zangelo Daal.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ararat-Armenia: sai Zhirayr Shaghoyan, entra Carlos Henrique França Freires.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ararat-Armenia: sai Edgar·Grigoryan, entra Bruno Pereira.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ararat-Armenia: sai Sandro Lima, entra Arayik Eloyan.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ararat-Armenia: sai Juan Andres Balanta, entra Bernardo Oliveira.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Seiya Maikuma, entra Denso Kasius.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Bendegúz Kovács, entra Mexx Meerdink.
12'
•
2ºTEMPO
Substituição no Ararat-Armenia: sai Armen Ambartsumyan, entra Karen Muradyan.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Ayoub Oufkir, entra Ro Zangelo Daal.
44'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Armen Ambartsumyan (Ararat-Armenia).
27'
•
1ºTEMPO
Gol do AZ Alkmaar! Weslley Pinto Batista marca. Assistência de Seiya Maikuma.
23'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno Wilson (Ararat-Armenia).
21'
•
1ºTEMPO
Gol do AZ Alkmaar! Valdemar Byskov Andreasen marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Ararat-Armenia x AZ Alkmaar!
Tulipa
TECNICO
L. Echteld
TECNICO
Patrik Kolaric
ÁRBITRO