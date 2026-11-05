4ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 05/11•17h
Minuto a Minuto: Torreense X Ararat-Armenia - 05/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Volnei Feltes (Torreense).
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Karen Muradyan (Ararat-Armenia).
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno Wilson (Ararat-Armenia).
41'
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1ºTEMPO
Gol do Ararat-Armenia! Karen Muradyan marca. Assistência de Zhirayr Shaghoyan.
36'
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1ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai Karem Zoabi, entra musa drammeh.
25'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Jorge Aguirre de Céspedes (Torreense) é expulso.
22'
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1ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Torreense).
13'
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1ºTEMPO
Gol do Torreense! Jorge Aguirre de Céspedes marca. Assistência de Javi Vazquez.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Torreense x Ararat-Armenia!
João Nuno
TECNICO
Tulipa
TECNICO
Milos Milanovic
ÁRBITRO