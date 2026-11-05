4ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 05/11•17h
Minuto a Minuto: Bayer Leverkusen X Olympique M. - 05/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
QUASE!!! Quansah faz linda jogada individual pelo meio, chega na entrada da área e bate de bico à esquerda do gol de De Lange!
45'
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1ºTEMPO
Mais um minuto de acréscimo nesta etapa inicial.
44'
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1ºTEMPO
Lucas Vázquez é lançado na direita, se atrapalha sozinho e deixa a redonda sair pela linha de fundo.
43'
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1ºTEMPO
UUUUUHHH!!! Maza dispara em contra-ataque, abre na esquerda e Hofmann ajeita no meio. Gutiérrez chuta com desvio, bola belisca o travessão e sai!
41'
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1ºTEMPO
Medina faz falta por trás em Weah no campo de ataque.
40'
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1ºTEMPO
Jogos da Europa League em andamento: Benfica 1x0 Lech Poznan, AZ Alkmaar 0x2 Juventus, Celtic 0x0 Besiktas e Sunderland 0x2 Dínamo Zagreb.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Igor Paixão (Olympique M.).
37'
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1ºTEMPO
VAR confirma decisão de campo e duelo segue.
36'
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1ºTEMPO
OPA! Igor Paixão cobra escanteio na área, Aguerd cabeceia e Tapsoba bloqueia. Jogadores do Marseille reclamam de toque no braço do defensor do Leverkusen e pênalti!
35'
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1ºTEMPO
Bezahaf aparece pela direita, divide com Andrich e ganha tiro de canto.
34'
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1ºTEMPO
Igor Paixão dispara pela esquerda, toca na intermediária para Gouiri, mas Medina antecipa e fica com a redonda.
33'
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1ºTEMPO
Meza tabela com Schick na entrada da área, finaliza rasteiro e De Lange pega!
32'
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1ºTEMPO
Time mandante troca passes no campo de ataque.
31'
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1ºTEMPO
Hofmann rola no meio da área, Schick controla mal e acaba desarmado.
30'
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1ºTEMPO
Posse de bola: Leverkusen 54% x 46% Olympique de Marseille.
29'
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1ºTEMPO
Hojbjerg tenta puxar contra-ataque e erra passe para Igor Paixão.
27'
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1ºTEMPO
Andrich bate escanteio da esquerda, Schick desvia e Quansah finaliza forte para fora!
26'
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1ºTEMPO
Maza avança pela esquerda e tem cruzamento bloqueado.
25'
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1ºTEMPO
Partida fica morna e equipes pouco se lançam ao ataque.
24'
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1ºTEMPO
Lucas Vázquez sobe pela direita, toca no meio da área e zaga afasta.
22'
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1ºTEMPO
Maza controla pela direita, coloca na frente, mas Ulisses Garcia tira de carrinho.
21'
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1ºTEMPO
Andrich é lançado pela esquerda, Bezahaf antecipa e faz o corte.
20'
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1ºTEMPO
Jogos da Europa League encerrados: Milan 0x2 Ferencváros, Real Sociedad 1x1 Lyon, Sparta Praga 1x3 Bournemouth, Anderlecht 2x0 RB Salzburg e Crystal Palace 1x1 Hoffenheim.
19'
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1ºTEMPO
Igor Paixão encara a marcação pela esquerda, fica cercado e perde a redonda.
18'
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1ºTEMPO
Igor Paixão falha em tabela com Gouiri pela esquerda.
17'
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1ºTEMPO
Lucas Vázquez levanta da direita na área e Egan-Riley tira de cabeça.
16'
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1ºTEMPO
De Lange lança forte na esquerda e Igor Paixão reclama com o companheiro.
15'
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1ºTEMPO
Agora é a vez do Olympique de Marseille ficar com a bola.
14'
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1ºTEMPO
Gouiri é acionado na esquerda, invade a área e passa errado no meio para Abdelli!
13'
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1ºTEMPO
Maza busca jogada pela direita e rola para ninguém no meio da área.
12'
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1ºTEMPO
Gouiri pressiona saída e faz falta de ataque em Medina.
11'
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1ºTEMPO
Tapsoba erra lançamento pela esquerda para Meza.
10'
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1ºTEMPO
Leverkusen troca passes e procura espaço para atacar.
8'
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1ºTEMPO
PERDEU!!! Gouiri recebe no meio da área, coloca entre as perna de Quansah, fica cara a cara com o gol e chuta em cima de Flekken!
7'
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1ºTEMPO
Bezahaf bate falta da direita e defesa alemã alivia
6'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen).
5'
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1ºTEMPO
Weah tenta subir pela direita e é parado com falta de Miguel Gutiérrez.
3'
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1ºTEMPO
Passe forte na direita na frente e Weah não aproveita.
2'
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1ºTEMPO
Igor Paixão escapa pela esquerda, rola no meio da área e Tapsoba tira.
1'
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1ºTEMPO
Time da casa joga com o uniforme todo preto com detalhes cinzas. Já equipe visitante está com vestimenta toda branca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Bayer Leverkusen x Olympique M.!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado da BayArena.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem de Israel. Orel Grinfeeld apita, Roy Hassan e Idan Yarkoni são os auxiliares. Espanhol Carlos del Cerro Grande comanda o VAR e terá como assistente o português Tiago Martins.
PRÉ-JOGO
Gomis, Vermot, Nnadi, Angel Gomes, Maupay, Meité, Kamissoko, Mmadi, Valero, Koum e Abdallah são os reservas.
PRÉ-JOGO
Olympique de Marseille está escalado com De Lange; Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd e Garcia; Hojbjerg, Kondogbia e Abdelli; Weah, Gouiri e Igor Paixão.
PRÉ-JOGO
Já a equipe francesa perdeu nas três primeiras rodadas e tem zero pontos.
PRÉ-JOGO
No banco estão Blaswich, Lomb, Badé, Equi Fernández, Afonso Moreira, Tillman, Culbreat e Hawighorst.
PRÉ-JOGO
Bayer Leverkusen vai a campo com Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina e Gutiérrez; Andrich e Aleix García; Lucas Vázquez, Hofmann e Maza; Schick.
PRÉ-JOGO
Time alemão está 100% na competição e ocupa a vice-liderança da competição com nove pontos.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no BayArena em Leverkusen. Está frio no oeste da Alemanha, os termômetros marcam 6°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Bayer Leverkusen e Olympique de Marseille em partida válida pela 4ª rodada da UEFA Europa League.
Carles Martínez
TECNICO
Bruno Génésio
TECNICO
Orel Grinfeld
ÁRBITRO