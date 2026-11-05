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aovivo
BayArena Leverkusen, Alemanha
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
0 × 0
Olympique M. Olympique M.

4ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 05/1117h

Minuto a Minuto: Bayer Leverkusen X Olympique M. - 05/11/2026

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

QUASE!!! Quansah faz linda jogada individual pelo meio, chega na entrada da área e bate de bico à esquerda do gol de De Lange!

bola

45'

1ºTEMPO

Mais um minuto de acréscimo nesta etapa inicial.

bola

44'

1ºTEMPO

Lucas Vázquez é lançado na direita, se atrapalha sozinho e deixa a redonda sair pela linha de fundo.

bola

43'

1ºTEMPO

UUUUUHHH!!! Maza dispara em contra-ataque, abre na esquerda e Hofmann ajeita no meio. Gutiérrez chuta com desvio, bola belisca o travessão e sai!

bola

41'

1ºTEMPO

Medina faz falta por trás em Weah no campo de ataque.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogos da Europa League em andamento: Benfica 1x0 Lech Poznan, AZ Alkmaar 0x2 Juventus, Celtic 0x0 Besiktas e Sunderland 0x2 Dínamo Zagreb.

bola

38'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Igor Paixão (Olympique M.).

bola

37'

1ºTEMPO

VAR confirma decisão de campo e duelo segue.

bola

36'

1ºTEMPO

OPA! Igor Paixão cobra escanteio na área, Aguerd cabeceia e Tapsoba bloqueia. Jogadores do Marseille reclamam de toque no braço do defensor do Leverkusen e pênalti!

bola

35'

1ºTEMPO

Bezahaf aparece pela direita, divide com Andrich e ganha tiro de canto.

bola

34'

1ºTEMPO

Igor Paixão dispara pela esquerda, toca na intermediária para Gouiri, mas Medina antecipa e fica com a redonda.

bola

33'

1ºTEMPO

Meza tabela com Schick na entrada da área, finaliza rasteiro e De Lange pega!

bola

32'

1ºTEMPO

Time mandante troca passes no campo de ataque.

bola

31'

1ºTEMPO

Hofmann rola no meio da área, Schick controla mal e acaba desarmado.

bola

30'

1ºTEMPO

Posse de bola: Leverkusen 54% x 46% Olympique de Marseille.

bola

29'

1ºTEMPO

Hojbjerg tenta puxar contra-ataque e erra passe para Igor Paixão.

bola

27'

1ºTEMPO

Andrich bate escanteio da esquerda, Schick desvia e Quansah finaliza forte para fora!

bola

26'

1ºTEMPO

Maza avança pela esquerda e tem cruzamento bloqueado.

bola

25'

1ºTEMPO

Partida fica morna e equipes pouco se lançam ao ataque.

bola

24'

1ºTEMPO

Lucas Vázquez sobe pela direita, toca no meio da área e zaga afasta.

bola

22'

1ºTEMPO

Maza controla pela direita, coloca na frente, mas Ulisses Garcia tira de carrinho.

bola

21'

1ºTEMPO

Andrich é lançado pela esquerda, Bezahaf antecipa e faz o corte.

bola

20'

1ºTEMPO

Jogos da Europa League encerrados: Milan 0x2 Ferencváros, Real Sociedad 1x1 Lyon, Sparta Praga 1x3 Bournemouth, Anderlecht 2x0 RB Salzburg e Crystal Palace 1x1 Hoffenheim.

bola

19'

1ºTEMPO

Igor Paixão encara a marcação pela esquerda, fica cercado e perde a redonda.

bola

18'

1ºTEMPO

Igor Paixão falha em tabela com Gouiri pela esquerda.

bola

17'

1ºTEMPO

Lucas Vázquez levanta da direita na área e Egan-Riley tira de cabeça.

bola

16'

1ºTEMPO

De Lange lança forte na esquerda e Igor Paixão reclama com o companheiro.

bola

15'

1ºTEMPO

Agora é a vez do Olympique de Marseille ficar com a bola.

bola

14'

1ºTEMPO

Gouiri é acionado na esquerda, invade a área e passa errado no meio para Abdelli!

bola

13'

1ºTEMPO

Maza busca jogada pela direita e rola para ninguém no meio da área.

bola

12'

1ºTEMPO

Gouiri pressiona saída e faz falta de ataque em Medina.

bola

11'

1ºTEMPO

Tapsoba erra lançamento pela esquerda para Meza.

bola

10'

1ºTEMPO

Leverkusen troca passes e procura espaço para atacar.

bola

8'

1ºTEMPO

PERDEU!!! Gouiri recebe no meio da área, coloca entre as perna de Quansah, fica cara a cara com o gol e chuta em cima de Flekken!

bola

7'

1ºTEMPO

Bezahaf bate falta da direita e defesa alemã alivia

bola

6'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Miguel Gutiérrez (Bayer Leverkusen).

bola

5'

1ºTEMPO

Weah tenta subir pela direita e é parado com falta de Miguel Gutiérrez.

bola

3'

1ºTEMPO

Passe forte na direita na frente e Weah não aproveita.

bola

2'

1ºTEMPO

Igor Paixão escapa pela esquerda, rola no meio da área e Tapsoba tira.

bola

1'

1ºTEMPO

Time da casa joga com o uniforme todo preto com detalhes cinzas. Já equipe visitante está com vestimenta toda branca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Bayer Leverkusen x Olympique M.!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado da BayArena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arbitragem vem de Israel. Orel Grinfeeld apita, Roy Hassan e Idan Yarkoni são os auxiliares. Espanhol Carlos del Cerro Grande comanda o VAR e terá como assistente o português Tiago Martins.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Gomis, Vermot, Nnadi, Angel Gomes, Maupay, Meité, Kamissoko, Mmadi, Valero, Koum e Abdallah são os reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olympique de Marseille está escalado com De Lange; Bezahaf, Egan-Riley, Aguerd e Garcia; Hojbjerg, Kondogbia e Abdelli; Weah, Gouiri e Igor Paixão.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já a equipe francesa perdeu nas três primeiras rodadas e tem zero pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No banco estão Blaswich, Lomb, Badé, Equi Fernández, Afonso Moreira, Tillman, Culbreat e Hawighorst.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bayer Leverkusen vai a campo com Flekken; Quansah, Tapsoba, Medina e Gutiérrez; Andrich e Aleix García; Lucas Vázquez, Hofmann e Maza; Schick.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Time alemão está 100% na competição e ocupa a vice-liderança da competição com nove pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo será realizado no BayArena em Leverkusen. Está frio no oeste da Alemanha, os termômetros marcam 6°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Bayer Leverkusen e Olympique de Marseille em partida válida pela 4ª rodada da UEFA Europa League.

Bayer Leverkusen BLE

  • Carles Martínez

    TECNICO

Olympique M. OLM

  • Bruno Génésio

    TECNICO

  • Orel Grinfeld

    ÁRBITRO

Bayer Leverkusen BLE
Olympique M. OLM

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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