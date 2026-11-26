4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•12h30
Minuto a Minuto: Kairat Almaty X Mjallby AIF - 26/11/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Kairat Almaty: sai Marc Gual, entra Mansur Birkurmanov.
31'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Damir Kasabulat (Kairat Almaty).
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Kairat Almaty: sai Edmilson de Paula Santos Filho, entra Ismail Bekbolat.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no Kairat Almaty: sai Erkin Tapalov, entra Aleksandr Mrynskiy.
27'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Viktor Gustafson (Mjallby AIF).
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mjallby AIF: sai Martin Agnarsson, entra Max Nielsen.
19'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mjallby AIF: sai Romeo Arrhenius Leandersson, entra Áki Samuelsen.
14'
•
2ºTEMPO
Substituição no Kairat Almaty: sai Oiva Jukkola, entra Azamat Tuyakbaev.
10'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Luis Mata (Kairat Almaty).
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
14'
•
1ºTEMPO
Gol do Kairat Almaty! Erkin Tapalov marca. Assistência de Marc Gual.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Kairat Almaty x Mjallby AIF!
Z. Arutyunyan
TECNICO
A. Brännström
TECNICO
Pawel Raczkowski
ÁRBITRO