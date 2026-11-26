4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Inter Club d'Escaldes X Copenhagen - 26/11/2026
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai Pablo Molina Serafín, entra Mamadou Lamine Diaby.
38'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Pablo Molina Serafín (Inter Club d'Escaldes).
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai Soule Sidibe, entra Borja Arellano.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai Alex Král, entra Birger Meling.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai Mohamed Elyounoussi, entra Felix Beijmo.
14'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Inter Club d'Escaldes! Faysal Chouaib Hassany converte.
12'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Akos Markgraf (Copenhagen) é expulso.
11'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Inter Club d'Escaldes).
9'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Thomas Delaney (Copenhagen) é expulso.
1'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Thomas Delaney (Copenhagen).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai Maher Carrizo, entra Thapelo Maseko.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai Hunor Nemeth, entra Robert Silva.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai Viktor Dadason, entra Geovanni Vianney Ndjee.
19'
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1ºTEMPO
Gol do Inter Club d'Escaldes! David López marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Inter Club d'Escaldes x Copenhagen!
Felip Ortiz
TECNICO
B. Svensson
TECNICO
Matthew Degabriele
ÁRBITRO