4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Gent X FK Crvena Zvezda - 26/11/2026
40'
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2ºTEMPO
Gol do FK Crvena Zvezda! Matej Gashtarov marca.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Stefan Gudelj (FK Crvena Zvezda).
32'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Crvena Zvezda: sai Vladimir Lucic, entra Marko Arnautović.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Gent: sai Abdelkahar Kadri, entra Aime Ntsama Omgba.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Crvena Zvezda: sai Mahmudu Bajo, entra Mihailo Ristić.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Crvena Zvezda: sai Vasilije Kostov, entra Osman Bukari.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Gent: sai Matisse Samoise, entra Hyllarion Goore.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
41'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Matej Gashtarov (FK Crvena Zvezda).
26'
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1ºTEMPO
Gol do Gent! Tiago Araújo marca. Assistência de Matties Volckaert.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rade Krunić (FK Crvena Zvezda).
14'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Siebe Van Der Heyden (Gent).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Gent x FK Crvena Zvezda!
R. Demil
TECNICO
Riera
TECNICO
Matteo Marcenaro
ÁRBITRO