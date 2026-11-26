4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•14h45
Minuto a Minuto: Brighton and Hove X Universitatea Craiova - 26/11/2026
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Universitatea Craiova: sai Simon Elisor, entra Adrian Rus.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Universitatea Craiova: sai Stefan Baiaram, entra Aime Steven Nsimba Labe.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Matt O'Riley, entra Femi Azeez.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Chema Andrés, entra Yasin Ayari.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai Maxim De Cuyper, entra Costinha.
39'
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1ºTEMPO
Cartão vermelho! Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) é expulso.
38'
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1ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Universitatea Craiova).
33'
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1ºTEMPO
Gol do Brighton and Hove! Maxim De Cuyper marca.
3'
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1ºTEMPO
Gol do Brighton and Hove! Ibrahim Osman marca. Assistência de Jack Hinshelwood.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Brighton and Hove x Universitatea Craiova!
F. Hürzeler
TECNICO
Filipe Coelho
TECNICO
Matthias Jollenbeck
ÁRBITRO