2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Trabzonspor X Heart Of Midlothian - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! S. Lopes Cabral (Trabzonspor) é expulso.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Lopes Cabral (Trabzonspor).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Heart Of Midlothian: sai C. Braga, entra P. Kabore.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. McPake (Heart Of Midlothian).
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Trabzonspor: sai N. Saviolo, entra K. Akcay.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Trabzonspor: sai B. Mendy, entra Fabinho.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Heart Of Midlothian: sai S. Guendouz, entra J. McPake.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Heart Of Midlothian: sai C. Miller, entra S. Kerjota.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Heart Of Midlothian: sai J. Wilson, entra J. Williams.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Trabzonspor: sai T. Jabol-Folcarelli, entra A. Simsir.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Trabzonspor: sai M. Salah, entra O. Tufan.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Trabzonspor: sai B. Bouchouari, entra W. Pina.
13'
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2ºTEMPO
Gol do Trabzonspor! Franculino marca. Assistência de M. Salah.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Substituição no Heart Of Midlothian: sai C. Borchgrevink, entra S. Kingsley.
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Akaydin (Trabzonspor).
32'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Trabzonspor! M. Salah converte.
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para W. Vrancken (Heart Of Midlothian).
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para C. Borchgrevink (Heart Of Midlothian).
11'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para C. Miller (Heart Of Midlothian).
9'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Lopes Cabral (Trabzonspor).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Trabzonspor x Heart Of Midlothian!
Lawrence Visser
ÁRBITRO