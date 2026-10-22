2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Lincoln Red Imps FC X Twente - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Twente! D. Weidmann marca. Assistência de D. Rots.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai R. Propper, entra J. Meilink.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Lincoln Red Imps FC: sai Y. Flalhi Idrissi, entra N. Pinto.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Lincoln Red Imps FC: sai A. Mula, entra F. Alvarez.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai T. van den Belt, entra J. Bawuah.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai R. Zerrouki, entra D. Weidmann.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Lincoln Red Imps FC: sai K. Gomez, entra Manu.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Lincoln Red Imps FC: sai A. Romero Morillo, entra T. Garcia.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai Y. Taha, entra K. Hlynsson.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai M. Pjaca, entra S. Orjasaeter.
12'
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2ºTEMPO
Gol do Twente! T. van den Belt marca. Assistência de B. van Rooij.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Y. Taha (Twente).
38'
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1ºTEMPO
Gol do Lincoln Red Imps FC! Nano marca.
37'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para R. Nijstad (Twente).
24'
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1ºTEMPO
Gol do Twente! W. Weghorst marca. Assistência de T. van den Belt.
19'
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1ºTEMPO
Gol do Twente! T. van den Belt marca. Assistência de W. Weghorst.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Lincoln Red Imps FC x Twente!
Matteo Marcenaro
ÁRBITRO