2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•11h30
Minuto a Minuto: Kairat Almaty X Panathinaikos - 22/10/2026
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai S. de Vrij, entra G. Katris.
30'
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2ºTEMPO
Gol do Panathinaikos! E. Rastoder marca.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai I. Louza, entra P. Chirivella.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai S. Andino, entra F. Pellistri.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Kairat Almaty: sai J. Oksanen, entra D. Kasabulat.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Kairat Almaty: sai M. Gual, entra I. Bekbolat.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Kairat Almaty: sai L. Mata, entra L. Kurgin.
12'
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2ºTEMPO
Gol do Panathinaikos! K. Kangwa marca.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai E. Camara, entra K. Kangwa.
11'
•
2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai C. Dessers, entra E. Rastoder.
2'
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2ºTEMPO
Gol do Panathinaikos! C. Dessers marca. Assistência de A. Tetteh.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Kairat Almaty: sai Edmilson, entra O. Jukkola.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Mrynskiy (Kairat Almaty).
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para E. Palmer-Brown (Panathinaikos).
32'
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1ºTEMPO
Substituição no Kairat Almaty: sai O. Baybek, entra A. Shirobokov.
29'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Panathinaikos).
25'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para E. Tapalov (Kairat Almaty).
24'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Panathinaikos! C. Dessers converte.
6'
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1ºTEMPO
Gol do Panathinaikos! V. Taborda marca. Assistência de G. Kyriakopoulos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Kairat Almaty x Panathinaikos!
Allard Lindhout
ÁRBITRO