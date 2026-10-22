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encerrado
DEVK-Arena Sant Julia de Loria
Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
1 × 3
Universitatea Craiova Universitatea Craiova

2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27

Quinta-feira, 22/1013h45

Minuto a Minuto: Inter Club d'Escaldes X Universitatea Craiova - 22/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai A. Sanchez, entra R. Lafarge.

bola

44'

2ºTEMPO

Substituição no Universitatea Craiova: sai A. Cicaldau, entra L. Basceanu.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai V. Alonso, entra L. Diaby.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai David Lopez, entra R. Hermann.

inicio

41'

2ºTEMPO

Gol do Universitatea Craiova! S. Elisor marca. Assistência de A. Cicaldau.

inicio

32'

2ºTEMPO

Gol do Inter Club d'Escaldes! B. Arellano marca. Assistência de Modric.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Universitatea Craiova: sai J. Lameira, entra Teles.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Universitatea Craiova: sai S. Baiaram, entra D. Matei.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Universitatea Craiova: sai A. Al Hamlawi, entra S. Elisor.

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai D. Berlanga, entra B. Arellano.

bola

11'

2ºTEMPO

Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai Soule, entra J. Camara.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

26'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para David Lopez (Inter Club d'Escaldes).

bola

19'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para O. Romanchuk (Universitatea Craiova).

inicio

5'

1ºTEMPO

Gol do Universitatea Craiova! S. Baiaram marca. Assistência de N. Bancu.

inicio

3'

1ºTEMPO

Gol do Universitatea Craiova! A. Al Hamlawi marca. Assistência de C. Mora.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Inter Club d'Escaldes x Universitatea Craiova!

Inter Club d'Escaldes INT
Universitatea Craiova UNI

  • Christos Vergetis

    ÁRBITRO

Inter Club d'Escaldes INT
Universitatea Craiova UNI

GOLS

Gol B. Arellano
A. Al Hamlawi Gol
S. Baiaram Gol
S. Elisor Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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