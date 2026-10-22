2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Inter Club d'Escaldes X Universitatea Craiova - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai A. Sanchez, entra R. Lafarge.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Universitatea Craiova: sai A. Cicaldau, entra L. Basceanu.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai V. Alonso, entra L. Diaby.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai David Lopez, entra R. Hermann.
41'
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2ºTEMPO
Gol do Universitatea Craiova! S. Elisor marca. Assistência de A. Cicaldau.
32'
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2ºTEMPO
Gol do Inter Club d'Escaldes! B. Arellano marca. Assistência de Modric.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Universitatea Craiova: sai J. Lameira, entra Teles.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Universitatea Craiova: sai S. Baiaram, entra D. Matei.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Universitatea Craiova: sai A. Al Hamlawi, entra S. Elisor.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai D. Berlanga, entra B. Arellano.
11'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter Club d'Escaldes: sai Soule, entra J. Camara.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
26'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para David Lopez (Inter Club d'Escaldes).
19'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para O. Romanchuk (Universitatea Craiova).
5'
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1ºTEMPO
Gol do Universitatea Craiova! S. Baiaram marca. Assistência de N. Bancu.
3'
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1ºTEMPO
Gol do Universitatea Craiova! A. Al Hamlawi marca. Assistência de C. Mora.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Inter Club d'Escaldes x Universitatea Craiova!
Christos Vergetis
ÁRBITRO