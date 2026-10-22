2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: FK Crvena Zvezda X Copenhagen - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! S. Gudelj (FK Crvena Zvezda) é expulso.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Crvena Zvezda: sai V. Lucic, entra L. Loizou.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Crvena Zvezda: sai V. Kostov, entra M. Abu Fani.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai M. Carrizo, entra M. Elyounoussi.
25'
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2ºTEMPO
Gol do Copenhagen! M. Carrizo marca. Assistência de A. Markgraf.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai Robert, entra M. Madsen.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Crvena Zvezda: sai T. Handel, entra M. Cham.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai R. Huescas, entra M. Lopez.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai J. Suzuki, entra A. Markgraf.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Copenhagen: sai A. Cornelius, entra V. Dadason.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
41'
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1ºTEMPO
Gol do FK Crvena Zvezda! V. Kostov marca. Assistência de M. Ristic.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para H. Nemeth (Copenhagen).
38'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para R. Krunic (FK Crvena Zvezda).
34'
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1ºTEMPO
Gol do FK Crvena Zvezda! T. Elsnik marca. Assistência de V. Lucic.
29'
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1ºTEMPO
Gol contra! M. Gashtarov (FK Crvena Zvezda) marca contra.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Y. Nakayama (FK Crvena Zvezda).
12'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Suzuki (Copenhagen).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: FK Crvena Zvezda x Copenhagen!
Radu Marian Petrescu
ÁRBITRO