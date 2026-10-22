2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Aarhus X Egnatia Rrogozhinë - 22/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para I. Diabate (Egnatia Rrogozhinë).
42'
•
2ºTEMPO
Substituição no Egnatia Rrogozhinë: sai K. Loukili, entra I. Diabate.
38'
•
2ºTEMPO
Substituição no Aarhus: sai S. Jorgensen, entra T. Bech.
27'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para E. Bitri (Egnatia Rrogozhinë).
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Aarhus: sai J. Andersen, entra F. Emmery.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Egnatia Rrogozhinë: sai G. Jaime, entra G. Smajli.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Egnatia Rrogozhinë: sai A. Albanese, entra N. Ajetovikj.
9'
•
2ºTEMPO
Substituição no Egnatia Rrogozhinë: sai A. Kryeziu, entra Fernando Medeiros.
9'
•
2ºTEMPO
Substituição no Egnatia Rrogozhinë: sai A. Yago, entra E. Ndreca.
4'
•
2ºTEMPO
Gol do Aarhus! J. Bogere marca. Assistência de S. Jorgensen.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Aarhus: sai F. Tingager, entra D. L. Gretarsson.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Aarhus: sai J. Serra, entra J. Bogere.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
39'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para K. Arnstad (Aarhus).
16'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Kryeziu (Egnatia Rrogozhinë).
13'
•
1ºTEMPO
Gol do Egnatia Rrogozhinë! I. Gruda marca. Assistência de D. Adjessa.
12'
•
1ºTEMPO
Substituição no Aarhus: sai C. McCowatt, entra T. Molgaard.
11'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Yago (Egnatia Rrogozhinë).
3'
•
1ºTEMPO
Cartão vermelho! E. Kahl (Aarhus) é expulso.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Aarhus x Egnatia Rrogozhinë!
Ante Čulina
ÁRBITRO