5ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Terça-feira, 24/11•17h
Minuto a Minuto: Arsenal X Borussia Dortmund - 24/11/2026
32'
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1ºTEMPO
Rice manda uma bomba da intermediária e bola passa pertinho do travessão de Kobel!
31'
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1ºTEMPO
Passe na frente pela esquerda e Beier domina em impedimento.
30'
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1ºTEMPO
Posse de bola: Arsenal 62% x 38% Borussia Dortmund.
29'
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1ºTEMPO
Ryerson bate escanteio na área e manda nas mãos de Kepa.
28'
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1ºTEMPO
GRANDE JOGADA! Após boa troca de passes, Svensson recebe na esquerda dentro da área e é travado por Konsa.
27'
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1ºTEMPO
Gyokeres cruza da esquerda de três dedos, Odegaard desvia na primeira trave e Kobel pega.
26'
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1ºTEMPO
Odegaard da lindo passe na esquerda, Hincapié rola na área e Schlotterbeck afasta.
25'
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1ºTEMPO
Beier é lançado na esquerda, Kepa sai do gol e pega antes da chegada do atacante.
24'
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1ºTEMPO
Ryerson recebe na direita, rola no meio da área e Nmecha chuta longe do gol!
23'
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1ºTEMPO
Svensson cobra escanteio da direita e Hincapié tira de cabeça.
22'
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1ºTEMPO
Ryerson levanta da direita na área, Svensson ajeita no meio, zaga não tira e Fábio Silva chuta por cima!
21'
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1ºTEMPO
Hincapié corre pela esquerda, cruza rasteiro e Anton da um bico para longe.
20'
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1ºTEMPO
Jogos da Champions encerrados: Bodo/Glimt 1x0 LASK e Galatasaray 1x0 Aston Villa.
19'
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1ºTEMPO
Beier é acionado pelo meio em posição irregular.
18'
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1ºTEMPO
Lançamento forte da esquerda e Beier não alcança.
16'
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1ºTEMPO
Odegaard cobra escanteio da direita, defesa afasta parcilamente e Rice chuta mascado na sobra.
15'
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1ºTEMPO
QUASE!!! Tzolis invade a área pela esquerda, bate cruzado e Kobel espalma. No rebote, Madueke chuta em cima de Gadou!
14'
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1ºTEMPO
Gyokeres é lançado na direita, perde na velocidade e Schlotterbeck faz o corte.
13'
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1ºTEMPO
Arsenal fica com a bola e controla a partida até o momento.
12'
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1ºTEMPO
Gyokeres tenta lance individual pela esquerda e é desarmado.
11'
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1ºTEMPO
Foi o 2° gol de Gyokeres nesta Champions.
10'
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1ºTEMPO
GOOOOOOL DO ARSENAL!!! VIKTOR GYOKERES!!! Madueke rola da direita na intermediária, camisa 14 domina e chuta forte. Bola passa por cima de Kobel e morre no fundo das redes!
10'
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1ºTEMPO
Gol do Arsenal! V. Gyokeres marca. Assistência de N. Madueke.
9'
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1ºTEMPO
Odegaard finaliza da entrada da área e carimba Schlotterbeck.
8'
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1ºTEMPO
Bellingham domina no meio campo, brica com a marcação e reclama de falta. Árbitro não marca nada.
7'
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1ºTEMPO
Rice manda da direita na segunda trave, Hincapié se estica todo, mas não consegue alcançar!
6'
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1ºTEMPO
Gyokeres controla na intermediária e é derrubado com falta de Schlotterbeck.
5'
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1ºTEMPO
Madueke levanta de canhota da direita na segunda trave, Tzolis ajeita de cabeça e Schlotterbeck tira.
4'
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1ºTEMPO
Gyokeres arrisca de longe e Kobel encaixa tranquilo.
3'
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1ºTEMPO
Clube de Londres troca passes e pressiona no campo de ataque.
2'
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1ºTEMPO
Odegaard abre na direita, Madueke avança e manda baixo na área. Tzolis chuta de primeira e joga por cima.
1'
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1ºTEMPO
Time da casa usa camisa e meiões vermelhos, combinados com calções brancos. Já a equipe visitante veste uniforme e meias amarelas, com shorts pretos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Arsenal x Borussia Dortmund!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Emirates Stadium.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem da Itália. Maurizio Mariani é o árbitro, Daniele Bindoni e Stefano Alassio são os auxiliares. Marco Di Bello comanda o VAR e terá como assistente Daniele Chiffi.
PRÉ-JOGO
Drewes, Meyer, Bensebaini, Guirassy, Chukwuemeka, Nwaneri, Karetsas, Sabitzer, Mane, Albert, Dos Santos e Reggiani são os reservas.
PRÉ-JOGO
Borussia Dortmund está escalado com Kobel; Gadou, Anton e Schlotterbeck; Ryerson, Bellingham, Veerman, Nmecha e Svensson; Fábio Silva e Beier.
PRÉ-JOGO
Konstantelias, Lerma, Can e Samuele Inácio estão no departamento médico e não jogam pelo time alemão.
PRÉ-JOGO
Já os Aurinegros estão na 12ª posição com nove pontos.
PRÉ-JOGO
No banco estão Meslier, Porter, Saliba, Calafiori, Mosquera, Timber, Bruno Guimarães, Eze, Merino, Dowman e Havertz.
PRÉ-JOGO
Arsenal vai a campo com Kepa; White, Konsa, Gabriel Magalhães e Hincapié; Lewis-Skelly e Rice; Madueke, Odegaard e Tzolis; Gyokeres.
PRÉ-JOGO
Raya, Zubimendi e Saka lesionados são desfalques na equipe mandante.
PRÉ-JOGO
Os Gunners ocupam a 3ª colocação com dez pontos.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no Emirates Stadium em Londres. O tempo está nublado na capital da Inglaterra, os termômetros marcam cerca de 4°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Arsenal e Borussia Dortmund em partida válida pela 5ª rodada da UEFA Champions League.
Maurizio Mariani
ÁRBITRO