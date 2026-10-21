3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 21/10•16h
Minuto a Minuto: Club Brugge X Lens - 21/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Ruben Aguilar, entra Kyllian Antonio.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Club Brugge: sai Carlos Forbs, entra Milan Robberechts.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Club Brugge: sai Kyriani Sabbe, entra Hugo Siquet.
37'
•
2ºTEMPO
Substituição no Club Brugge: sai Nicolo Tresoldi, entra Romeo Vermant.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Michał Skóraś (Lens).
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Hugo Vetlesen (Club Brugge).
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Club Brugge: sai Jan Virgili Tenas, entra Mamadou Diakhon.
27'
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2ºTEMPO
Gol do Club Brugge! Carlos Forbs marca. Assistência de Hugo Vetlesen.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Amadou Haidara, entra Yassine Titraoui.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Club Brugge: sai Félix Lemaréchal, entra Hugo Vetlesen.
16'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Félix Lemaréchal (Club Brugge).
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Thorgan Hazard, entra Florian Thauvin.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Franjo Ivanovic, entra Odsonne Édouard.
5'
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2ºTEMPO
Gol do Club Brugge! Joaquin Seys marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Club Brugge! Hans Vanaken marca.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Lens: sai Samson Baidoo, entra Jean-Clair Todibo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Matthieu Udol (Lens).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Club Brugge x Lens!
I. Leko
TECNICO
Yannick Cahuzac
TECNICO
Luis Miguel Branco Godinho
ÁRBITRO