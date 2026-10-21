3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 21/10•16h
Minuto a Minuto: Betis X Feyenoord - 21/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Feyenoord: sai Oussama Targhalline, entra Tobias van den Elshout.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rodrigo Riquelme (Betis).
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Feyenoord: sai Luciano Valente, entra Sem Steijn.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Héctor Bellerín, entra Ángel Ortiz.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Troy Parrott, entra Nelson Deossa.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Isco, entra Giovani Lo Celso.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Feyenoord: sai Charles Vanhoutte, entra Gaoussou Kyassou Diarra.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Feyenoord: sai Jeremiah St. Juste, entra Tsuyoshi Watanabe.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Antony Matheus dos Santos, entra Rodrigo Riquelme.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Betis: sai Pablo Fornals, entra Dani Ceballos.
14'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do Betis! Isco converte.
7'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Charles Vanhoutte (Feyenoord).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
14'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mika Mármol (Feyenoord).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Betis x Feyenoord!
M. Pellegrini
TECNICO
G. van Bronckhorst
TECNICO
Simone Sozza
ÁRBITRO