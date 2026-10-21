Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
encerrado
Allianz Arena Munique, Alemanha
Bayern de Munique Bayern de Munique
2 × 2
Arsenal Arsenal

3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quarta-feira, 21/1016h

Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Arsenal - 21/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Fim de um grande jogo! Tudo igual para Bayern e Arsenal em Munique.

bola

45'

2ºTEMPO

Já tem torcedor deixando o estádio.

bola

45'

2ºTEMPO

NEUER! Eze bate forte da entrada da área pela esquerda e o goleiro alemão voa junto ao travessão para desviar.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 48.

bola

45'

2ºTEMPO

Diaz sente e deixa o jogo...

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Bayern de Munique: sai Luis Díaz, entra Bara Sapoko Ndiaye.

bola

44'

2ºTEMPO

Em andamento: Real Madrid 3x1 RB Leipzig.

bola

43'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Bayern visita o Atl. de Madrid, já o Arsenal encara o Slavia Praga.

bola

42'

2ºTEMPO

Em andamento: Inter de Milão 1x0 Shakhtar, Sporting 1x3 Lask e Club Brugge 3x0 Lens.

bola

41'

2ºTEMPO

Merino atropela Bischof no meio campo e comete falta.

bola

40'

2ºTEMPO

Kompany muda o time.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Bayern de Munique: sai Alphonso Davies, entra Nathaniel Brown.

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Arsenal: sai M. Odegaard, entra Mikel Merino.

bola

39'

2ºTEMPO

Empate mantém os dois times invictos nesta Champions.

bola

38'

2ºTEMPO

Muita festa de Arteta no banco.

bola

37'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ARSENAL!!! Gyokeres faz bem o trabalho de pivô dentro da área, Rice recebe pela direita e fuzila cruzado rasteiro para empatar!

inicio

37'

2ºTEMPO

Gol do Arsenal! Declan Rice marca. Assistência de V. Gyokeres.

bola

36'

2ºTEMPO

Arsenal vem para o abafa na reta final do jogo.

bola

35'

2ºTEMPO

Em andamento: Aston Villa 3x0 Viking-NOR.

bola

34'

2ºTEMPO

Rice lança da intermediária para entrada da área e Upamecano corta de cabeça.

bola

33'

2ºTEMPO

Neuer tromba com Stanisic e fica sentindo.

bola

32'

2ºTEMPO

Impedimento de Davies na bola longa para dentro da área.

bola

31'

2ºTEMPO

RAYA! Boa intervenção do goleiro do Arsenal no canto esquerdo na finalização de Luis Díaz.

bola

31'

2ºTEMPO

Davies cruza da esquerda para dentro e Calafiori tira de cabeça.

bola

30'

2ºTEMPO

Em andamento: Real Madrid 2x0 RB Leipzig.

bola

29'

2ºTEMPO

Arsenal não perde na Fase de Liga há duas temporadas.

bola

28'

2ºTEMPO

Calafiori domina rebatida da defesa na meia central, bate de primeira com a canhota e carimba Bischof.

bola

27'

2ºTEMPO

Bayern vai chegando a sete pontos com a vitória parcial.

bola

26'

2ºTEMPO

Em andamento: Betis 1x0 Feyenoord.

bola

25'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Bayern visita o Atl. de Madrid, já o Arsenal encara o Slavia Praga.

bola

24'

2ºTEMPO

Substituição no Arsenal: sai Bruno Guimarães, entra Myles Lewis-Skelly.

bola

23'

2ºTEMPO

Muda o Bayern...

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Arsenal: sai Kai Havertz, entra V. Gyokeres.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Bayern de Munique: sai Serge Gnabry, entra Lennart Karl.

bola

23'

2ºTEMPO

Substituição no Bayern de Munique: sai Ismael Saibari, entra Luis Díaz.

bola

22'

2ºTEMPO

UUHH! Laimer pega bonito de pé direito após recebe de Pavlovic, bate cruzado com a destra e manda à esquerda.

bola

21'

2ºTEMPO

Odegaard bate falta do bico esquerdo da área, ela fica viva no meio de um bola de jogadores e o Bayern alivia.

bola

20'

2ºTEMPO

Jogos encerrados de hoje: Como 4x1 Manchester United e Lille 2x4 Galatasaray.

bola

19'

2ºTEMPO

Movimentação no banco de Kompany.

bola

18'

2ºTEMPO

Quarto gol de Kane nesta Champions.

bola

17'

2ºTEMPO

Grande jogo!

bola

16'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kane bate com categoria deslocando Raya e vira o jogo!

bola

16'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Bayern de Munique! Harry Kane converte.

bola

15'

2ºTEMPO

Kane na bola!

bola

14'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA O BAYERN! Laimer cruza do fundo da área pela direita para marca penal, ela desvia no meio do caminho e Kane bate forte. A bola pega no braço aberto de Timber e Davide Massa aponta a cal.

bola

13'

2ºTEMPO

Segundo tempo totalmente aberto até aqui.

bola

12'

2ºTEMPO

Bischof empurra Odegaard por trás e comete falta perto do meio campo.

bola

11'

2ºTEMPO

Em andamento: Club Brugge 2x0 Lens.

bola

9'

2ºTEMPO

Stanisic evita o rebote na pequena área e fica sentindo a dividida com Bruno Guimarães.

bola

8'

2ºTEMPO

SALVA, NEUER! Goleiro do Bayern fecha bem o canto direito junto ao poste e desvia finalização de Eze por baixo.

bola

7'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Bayern visita o Atl. de Madrid, já o Arsenal encara o Slavia Praga.

bola

6'

2ºTEMPO

Torcedor do Bayern faz barulho na sua Arena.

bola

5'

2ºTEMPO

Começo de segundo tempo eletrizante!

bola

4'

2ºTEMPO

RAAAYA!!! Gnabry cruza da entrada da área pela direita para segunda trave, Upamecano cabeceia forte sem marcação o goleiro espanhol voa no canto direito para espalmar.

bola

3'

2ºTEMPO

INCRÍVEL! Saibari perde gol de frente com Raya dentro da área, mas o bandeira aponta impedimento. Duvidoso.

bola

2'

2ºTEMPO

NEEEUER!!! Rice cobra escanteio da esquerda para segunda trave, Bruno Guimarães testa forte para o chão e o goleiro alemão salva em cima da linha.

bola

1'

2ºTEMPO

Mudança na zaga do Bayern...

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim de primeiro tempo!

bola

45'

1ºTEMPO

Em andamento: Real Madrid 1x0 RB Leipzig.

bola

45'

1ºTEMPO

Gnabry cobra escanteio da esquerda fechado e Raya defende.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 47.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Bayern de Munique: sai Kim Min-Jae, entra Jonathan Tah.

bola

44'

1ºTEMPO

Gnabry bate escanteio da esquerda na primeira trave, Timber corta de cabeça e sofre falta.

bola

43'

1ºTEMPO

Arsenal sofreu seu primeiro jogo nesta Champions.

bola

42'

1ºTEMPO

Em andamento: Aston Villa 2x0 Viking-NOR.

bola

41'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! Rice bate escanteio da esquerda na primeira trave, Laimer raspa de cabeça, ela vai para trás e quase Calafiori empurra para o gol no segundo poste.

bola

40'

1ºTEMPO

PRECISO! Konsa vai muito bem ao se jogar de carrinho dentro da área e trava finalização cruzada de Kane.

bola

40'

1ºTEMPO

Kane chega a quatro assistências na temporada.

bola

39'

1ºTEMPO

Konsa chega forte em Kane e fica pendurado.

bola

39'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Ezri Konsa (Arsenal).

bola

38'

1ºTEMPO

Harry Kane renovou recente com o Bayern até 2029.

bola

37'

1ºTEMPO

Primeiro gol de Davies nesta Champions.

bola

36'

1ºTEMPO

Festa bávara nas arquibancadas.

bola

35'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kane domina de cabeça erguida no meio campo e enfia um bolão para Davies nas costas do zagueiro. O canadense fica na cara de Raya e chuta no cantinho para empatar!

inicio

35'

1ºTEMPO

Gol do Bayern de Munique! Alphonso Davies marca. Assistência de Harry Kane.

bola

34'

1ºTEMPO

Odegaard domina girando no meio campo e sofre falta de Pavlovic.

bola

33'

1ºTEMPO

Saibari recebe passe na meia central, experimenta de pé direito e manda muito por cima.

bola

32'

1ºTEMPO

Torcedor alemão canta sem parar.

bola

31'

1ºTEMPO

Em andamento: Aston Villa 1x0 Viking-NOR.

bola

30'

1ºTEMPO

UUHH! Odegaard bate escanteio da direita com força na segunda trave, Bruno Guimarães pega de primeira com a canhota e erra o alvo.

bola

29'

1ºTEMPO

Madueke leva bola dominada para linha de fundo pela direita, cruza travado por Davies e ela sai.

bola

28'

1ºTEMPO

Arsenal controla mais a posse da bola ditando o ritmo da partida.

bola

27'

1ºTEMPO

Festa inglesa na Allianz Arena.

bola

26'

1ºTEMPO

GOL LEGAL! Posição normal de Eze para marcar.

bola

26'

1ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Arsenal).

bola

25'

1ºTEMPO

VAR! Checagem da cabine.

bola

25'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO ARSENAL!!! Odegaard lança do campo defensivo para a meia esquerda, Eze sai nas costas da defesa, invade a área e bate cruzado para marcar!

inicio

25'

1ºTEMPO

Gol do Arsenal! Eberechi Eze marca. Assistência de M. Odegaard.

bola

24'

1ºTEMPO

Jogos encerrados de hoje: Como 4x1 Manchester United e Lille 2x4 Galatasaray.

bola

23'

1ºTEMPO

Bayern troca passes perto do meio campo.

bola

22'

1ºTEMPO

Em andamento: Sporting 1x1 Lask.

bola

21'

1ºTEMPO

RAAAYA!!! Contra-ataque do Bayern pelo meio, Gnabry recebe de Saibari com espaço pela direita da área e finaliza por baixo para grande defesa do goleiro.

bola

21'

1ºTEMPO

PRA FORA! Odegaard bate escanteio da direita fechado, Neuer fica no meio do caminho e Calafiori finaliza por cima na segunda trave.

bola

19'

1ºTEMPO

Timber passa pela direita, tenta o cruzamento e fica travado por Stanisic.

bola

18'

1ºTEMPO

Gnabry recebe inversão de jogo pela direita do ataque, mas não domina. Tiro de meta.

bola

16'

1ºTEMPO

Jogo em ritmo lento.

bola

14'

1ºTEMPO

Calafiori acompanha a corrida de Gnabry pela esquerda da defesa e corta de cabeça.

bola

13'

1ºTEMPO

Amarelo para o atacante por falta em Stanisic.

bola

13'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Kai Havertz (Arsenal).

bola

12'

1ºTEMPO

Torcedor do Bayern canta sem parar no setor atrás do gol.

bola

11'

1ºTEMPO

Com a substituição, Madueke passa a jogar na direita e Eze entra na esquerda.

bola

10'

1ºTEMPO

Em andamento: Sporting 1x0 Lask.

bola

10'

1ºTEMPO

Substituição no Arsenal: sai Bukayo Saka, entra Eberechi Eze.

bola

9'

1ºTEMPO

Já tem mudança nos Gunners...

bola

8'

1ºTEMPO

SENTIU! Saka caído no campo de ataque com dores na perna esquerda.

bola

7'

1ºTEMPO

Arsenal começa o jogo buscando mais o ataque.

bola

6'

1ºTEMPO

Odegaard tenta achar Havertz pela esquerda da grande área, mas Upamecano corta.

bola

5'

1ºTEMPO

Saka recupera a bola na meia direita, recebe na área e cruza por baixo. A defesa do Bayern fecha bem os espaços e consegue afastar o perigo.

bola

4'

1ºTEMPO

Gnabry carrega da meia direita para dentro, fica enroscado entre dois e perde para Rice.

bola

3'

1ºTEMPO

Suspenso, Olise desfalca o Bayern de Munique.

bola

2'

1ºTEMPO

A grande decisão da Champions desta temporada será no Ryiadh Air Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

bola

1'

1ºTEMPO

Bayern inteiro de vermelho, Arsenal de azul escuro.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Bayern de Munique x Arsenal!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo. Sobe o Hino da Champions!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Ótimo público na Allianz Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogos encerrados de hoje: Como 4x1 Manchester United e Lille 2x4 Galatasaray.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Em 15 jogos oficiais entre as duas equipes, o Bayern de Munique venceu oito, o Arsenal quatro e foram três empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Arsenal é o vice-líder da Premier League com 18 pontos, três a menos que o Manchester City.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na Bundesliga, o Bayern lidera com 14 pontos empatado com o Borussia Dortmund.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arbitragem italiana em Munique: Davide Massa apita o confronto.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bayern de Munique é o 13º colocado com quatro pontos em dois jogos. O Arsenal aparece na nona posição com seis pontos e 100% de aproveitamento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Frio e chuva em Munique: 9°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! JOGÃO NA CHAMPIONS! Acompanhe todas as emoções de Bayern de Munique x Arsenal pela terceira rodada da UEFA Champions League.

Bayern de Munique BAY

  • Vincent Kompany

    TECNICO

Arsenal ARS

  • Mikel Arteta

    TECNICO

  • Davide Massa

    ÁRBITRO

Bayern de Munique BAY
Arsenal ARS

GOLS

Gol Alphonso Davies
Gol Harry Kane
Eberechi Eze Gol
Declan Rice Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).