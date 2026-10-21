3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 21/10•16h
Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Arsenal - 21/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Fim de um grande jogo! Tudo igual para Bayern e Arsenal em Munique.
45'
•
2ºTEMPO
Já tem torcedor deixando o estádio.
45'
•
2ºTEMPO
NEUER! Eze bate forte da entrada da área pela esquerda e o goleiro alemão voa junto ao travessão para desviar.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 48.
45'
•
2ºTEMPO
Diaz sente e deixa o jogo...
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Luis Díaz, entra Bara Sapoko Ndiaye.
44'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Real Madrid 3x1 RB Leipzig.
43'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Bayern visita o Atl. de Madrid, já o Arsenal encara o Slavia Praga.
42'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Inter de Milão 1x0 Shakhtar, Sporting 1x3 Lask e Club Brugge 3x0 Lens.
41'
•
2ºTEMPO
Merino atropela Bischof no meio campo e comete falta.
40'
•
2ºTEMPO
Kompany muda o time.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Alphonso Davies, entra Nathaniel Brown.
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Arsenal: sai M. Odegaard, entra Mikel Merino.
39'
•
2ºTEMPO
Empate mantém os dois times invictos nesta Champions.
38'
•
2ºTEMPO
Muita festa de Arteta no banco.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ARSENAL!!! Gyokeres faz bem o trabalho de pivô dentro da área, Rice recebe pela direita e fuzila cruzado rasteiro para empatar!
37'
•
2ºTEMPO
Gol do Arsenal! Declan Rice marca. Assistência de V. Gyokeres.
36'
•
2ºTEMPO
Arsenal vem para o abafa na reta final do jogo.
35'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Aston Villa 3x0 Viking-NOR.
34'
•
2ºTEMPO
Rice lança da intermediária para entrada da área e Upamecano corta de cabeça.
33'
•
2ºTEMPO
Neuer tromba com Stanisic e fica sentindo.
32'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Davies na bola longa para dentro da área.
31'
•
2ºTEMPO
RAYA! Boa intervenção do goleiro do Arsenal no canto esquerdo na finalização de Luis Díaz.
31'
•
2ºTEMPO
Davies cruza da esquerda para dentro e Calafiori tira de cabeça.
30'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Real Madrid 2x0 RB Leipzig.
29'
•
2ºTEMPO
Arsenal não perde na Fase de Liga há duas temporadas.
28'
•
2ºTEMPO
Calafiori domina rebatida da defesa na meia central, bate de primeira com a canhota e carimba Bischof.
27'
•
2ºTEMPO
Bayern vai chegando a sete pontos com a vitória parcial.
26'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Betis 1x0 Feyenoord.
25'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Bayern visita o Atl. de Madrid, já o Arsenal encara o Slavia Praga.
24'
•
2ºTEMPO
Substituição no Arsenal: sai Bruno Guimarães, entra Myles Lewis-Skelly.
23'
•
2ºTEMPO
Muda o Bayern...
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Arsenal: sai Kai Havertz, entra V. Gyokeres.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Serge Gnabry, entra Lennart Karl.
23'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Ismael Saibari, entra Luis Díaz.
22'
•
2ºTEMPO
UUHH! Laimer pega bonito de pé direito após recebe de Pavlovic, bate cruzado com a destra e manda à esquerda.
21'
•
2ºTEMPO
Odegaard bate falta do bico esquerdo da área, ela fica viva no meio de um bola de jogadores e o Bayern alivia.
20'
•
2ºTEMPO
Jogos encerrados de hoje: Como 4x1 Manchester United e Lille 2x4 Galatasaray.
19'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco de Kompany.
18'
•
2ºTEMPO
Quarto gol de Kane nesta Champions.
17'
•
2ºTEMPO
Grande jogo!
16'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kane bate com categoria deslocando Raya e vira o jogo!
16'
•
2ºTEMPO
Gol de pênalti do Bayern de Munique! Harry Kane converte.
15'
•
2ºTEMPO
Kane na bola!
14'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA O BAYERN! Laimer cruza do fundo da área pela direita para marca penal, ela desvia no meio do caminho e Kane bate forte. A bola pega no braço aberto de Timber e Davide Massa aponta a cal.
13'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo totalmente aberto até aqui.
12'
•
2ºTEMPO
Bischof empurra Odegaard por trás e comete falta perto do meio campo.
11'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Club Brugge 2x0 Lens.
9'
•
2ºTEMPO
Stanisic evita o rebote na pequena área e fica sentindo a dividida com Bruno Guimarães.
8'
•
2ºTEMPO
SALVA, NEUER! Goleiro do Bayern fecha bem o canto direito junto ao poste e desvia finalização de Eze por baixo.
7'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Bayern visita o Atl. de Madrid, já o Arsenal encara o Slavia Praga.
6'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Bayern faz barulho na sua Arena.
5'
•
2ºTEMPO
Começo de segundo tempo eletrizante!
4'
•
2ºTEMPO
RAAAYA!!! Gnabry cruza da entrada da área pela direita para segunda trave, Upamecano cabeceia forte sem marcação o goleiro espanhol voa no canto direito para espalmar.
3'
•
2ºTEMPO
INCRÍVEL! Saibari perde gol de frente com Raya dentro da área, mas o bandeira aponta impedimento. Duvidoso.
2'
•
2ºTEMPO
NEEEUER!!! Rice cobra escanteio da esquerda para segunda trave, Bruno Guimarães testa forte para o chão e o goleiro alemão salva em cima da linha.
1'
•
2ºTEMPO
Mudança na zaga do Bayern...
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim de primeiro tempo!
45'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Real Madrid 1x0 RB Leipzig.
45'
•
1ºTEMPO
Gnabry cobra escanteio da esquerda fechado e Raya defende.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 47.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Bayern de Munique: sai Kim Min-Jae, entra Jonathan Tah.
44'
•
1ºTEMPO
Gnabry bate escanteio da esquerda na primeira trave, Timber corta de cabeça e sofre falta.
43'
•
1ºTEMPO
Arsenal sofreu seu primeiro jogo nesta Champions.
42'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Aston Villa 2x0 Viking-NOR.
41'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! Rice bate escanteio da esquerda na primeira trave, Laimer raspa de cabeça, ela vai para trás e quase Calafiori empurra para o gol no segundo poste.
40'
•
1ºTEMPO
PRECISO! Konsa vai muito bem ao se jogar de carrinho dentro da área e trava finalização cruzada de Kane.
40'
•
1ºTEMPO
Kane chega a quatro assistências na temporada.
39'
•
1ºTEMPO
Konsa chega forte em Kane e fica pendurado.
39'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ezri Konsa (Arsenal).
38'
•
1ºTEMPO
Harry Kane renovou recente com o Bayern até 2029.
37'
•
1ºTEMPO
Primeiro gol de Davies nesta Champions.
36'
•
1ºTEMPO
Festa bávara nas arquibancadas.
35'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Kane domina de cabeça erguida no meio campo e enfia um bolão para Davies nas costas do zagueiro. O canadense fica na cara de Raya e chuta no cantinho para empatar!
35'
•
1ºTEMPO
Gol do Bayern de Munique! Alphonso Davies marca. Assistência de Harry Kane.
34'
•
1ºTEMPO
Odegaard domina girando no meio campo e sofre falta de Pavlovic.
33'
•
1ºTEMPO
Saibari recebe passe na meia central, experimenta de pé direito e manda muito por cima.
32'
•
1ºTEMPO
Torcedor alemão canta sem parar.
31'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Aston Villa 1x0 Viking-NOR.
30'
•
1ºTEMPO
UUHH! Odegaard bate escanteio da direita com força na segunda trave, Bruno Guimarães pega de primeira com a canhota e erra o alvo.
29'
•
1ºTEMPO
Madueke leva bola dominada para linha de fundo pela direita, cruza travado por Davies e ela sai.
28'
•
1ºTEMPO
Arsenal controla mais a posse da bola ditando o ritmo da partida.
27'
•
1ºTEMPO
Festa inglesa na Allianz Arena.
26'
•
1ºTEMPO
GOL LEGAL! Posição normal de Eze para marcar.
26'
•
1ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Arsenal).
25'
•
1ºTEMPO
VAR! Checagem da cabine.
25'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO ARSENAL!!! Odegaard lança do campo defensivo para a meia esquerda, Eze sai nas costas da defesa, invade a área e bate cruzado para marcar!
25'
•
1ºTEMPO
Gol do Arsenal! Eberechi Eze marca. Assistência de M. Odegaard.
24'
•
1ºTEMPO
Jogos encerrados de hoje: Como 4x1 Manchester United e Lille 2x4 Galatasaray.
23'
•
1ºTEMPO
Bayern troca passes perto do meio campo.
22'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Sporting 1x1 Lask.
21'
•
1ºTEMPO
RAAAYA!!! Contra-ataque do Bayern pelo meio, Gnabry recebe de Saibari com espaço pela direita da área e finaliza por baixo para grande defesa do goleiro.
21'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Odegaard bate escanteio da direita fechado, Neuer fica no meio do caminho e Calafiori finaliza por cima na segunda trave.
19'
•
1ºTEMPO
Timber passa pela direita, tenta o cruzamento e fica travado por Stanisic.
18'
•
1ºTEMPO
Gnabry recebe inversão de jogo pela direita do ataque, mas não domina. Tiro de meta.
16'
•
1ºTEMPO
Jogo em ritmo lento.
14'
•
1ºTEMPO
Calafiori acompanha a corrida de Gnabry pela esquerda da defesa e corta de cabeça.
13'
•
1ºTEMPO
Amarelo para o atacante por falta em Stanisic.
13'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kai Havertz (Arsenal).
12'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Bayern canta sem parar no setor atrás do gol.
11'
•
1ºTEMPO
Com a substituição, Madueke passa a jogar na direita e Eze entra na esquerda.
10'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Sporting 1x0 Lask.
10'
•
1ºTEMPO
Substituição no Arsenal: sai Bukayo Saka, entra Eberechi Eze.
9'
•
1ºTEMPO
Já tem mudança nos Gunners...
8'
•
1ºTEMPO
SENTIU! Saka caído no campo de ataque com dores na perna esquerda.
7'
•
1ºTEMPO
Arsenal começa o jogo buscando mais o ataque.
6'
•
1ºTEMPO
Odegaard tenta achar Havertz pela esquerda da grande área, mas Upamecano corta.
5'
•
1ºTEMPO
Saka recupera a bola na meia direita, recebe na área e cruza por baixo. A defesa do Bayern fecha bem os espaços e consegue afastar o perigo.
4'
•
1ºTEMPO
Gnabry carrega da meia direita para dentro, fica enroscado entre dois e perde para Rice.
3'
•
1ºTEMPO
Suspenso, Olise desfalca o Bayern de Munique.
2'
•
1ºTEMPO
A grande decisão da Champions desta temporada será no Ryiadh Air Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.
1'
•
1ºTEMPO
Bayern inteiro de vermelho, Arsenal de azul escuro.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Bayern de Munique x Arsenal!
PRÉ-JOGO
Times em campo. Sobe o Hino da Champions!
PRÉ-JOGO
Ótimo público na Allianz Arena.
PRÉ-JOGO
Jogos encerrados de hoje: Como 4x1 Manchester United e Lille 2x4 Galatasaray.
PRÉ-JOGO
Em 15 jogos oficiais entre as duas equipes, o Bayern de Munique venceu oito, o Arsenal quatro e foram três empates.
PRÉ-JOGO
O Arsenal é o vice-líder da Premier League com 18 pontos, três a menos que o Manchester City.
PRÉ-JOGO
Na Bundesliga, o Bayern lidera com 14 pontos empatado com o Borussia Dortmund.
PRÉ-JOGO
Arbitragem italiana em Munique: Davide Massa apita o confronto.
PRÉ-JOGO
O Bayern de Munique é o 13º colocado com quatro pontos em dois jogos. O Arsenal aparece na nona posição com seis pontos e 100% de aproveitamento.
PRÉ-JOGO
Frio e chuva em Munique: 9°C.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! JOGÃO NA CHAMPIONS! Acompanhe todas as emoções de Bayern de Munique x Arsenal pela terceira rodada da UEFA Champions League.
Vincent Kompany
TECNICO
Mikel Arteta
TECNICO
Davide Massa
ÁRBITRO