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encerrado
Allianz Arena Munique, Alemanha
Bayern de Munique Bayern de Munique
5 × 0
Bodo/Glimt Bodo/Glimt

1ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quinta-feira, 10/0916h

Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Bodo/Glimt - 10/09/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo em Munique! Bayern estreia com goleada para cima do Bodo/Glimt.

gol

47'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Mais uma recuperação no campo de ataque do time alemão, Olise carrega com a canhota na frente da área, chuta colocado e faz 5x0!

bola

47'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

45'

2ºTEMPO

Três de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

Kane tenta duas vezes pelo meio da área e carimba a zaga em ambas.

bola

43'

2ºTEMPO

Olise bate falta frontal com a canhota e acerta a barreira.

vermelho

42'

2ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO!
CHUVEIRO MAIS CEDO! Olise recebe tapa de primeira de Kane na entrada da área e sofre falta de Bjorktuf. Vermelho direto pois o francês sairia na cara do gol.

bola

41'

2ºTEMPO

Jogos encerrados de hoje: Fenerbahce 1x1 Roma e PSV 1x1 Shakhtar.

bola

40'

2ºTEMPO

Próxima rodada da Champions será nos dias 13 e 14 de outubro.

bola

39'

2ºTEMPO

Virou passeio em Munique.

gol

38'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! GOLAÇO! Olise recebe passe lateral de Karl na meia central, bate colocado com a canhota e acerta o ângulo direito de Lund!

bola

38'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Helmersen, entra Brynnhildsen.

substituicao

36'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
No Bodo, sai Bjorkan entra Maatta.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Davies, entra Bischof.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Karl, vai Luis Díaz.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca tripla no Bayern: Ito no lugar de Kimmich.

bola

33'

2ºTEMPO

Festa bávara na Allianz Arena.

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! QUE BOMBA! Davies fica com a sobra de bola na meia-lua após corta da zaga, solta a perna esquerda na bola e manda no canto direito!

bola

32'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

32'

2ºTEMPO

Bjortuft fecha os espaços pela esquerda da área e impede cruzamento de Olise.

bola

31'

2ºTEMPO

Kane lança pelo meio buscando Saibari na área, mas bate muito forte.

bola

30'

2ºTEMPO

Bodo faz um bom jogo defensivo, mas chega pouco ao ataque.

bola

29'

2ºTEMPO

Na segunda rodada o Bayern visita o Viking, mais um norueguês, já o Bodo recebe o Borussia Dortmund.

bola

28'

2ºTEMPO

Em andamento: Slavia Praga 1x1 Lens.

bola

27'

2ºTEMPO

Bayern soma 23 estreias europeias com vitória.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Kitolano, entra Saltnes.

bola

25'

2ºTEMPO

Kitolano caído no campo defensivo.

bola

24'

2ºTEMPO

NÃO ENTRA! Bolo de jogadores na área do Bodo, Luis Díaz tenta o chute na pequena área e fica travado, ela volta para Saibari que chuta e acerta Nielsen.

bola

23'

2ºTEMPO

Em andamento: Manchester United 4x0 Sabah.

bola

22'

2ºTEMPO

UUHH! Helmersen desarma Kimmich no meio campo, bate de canhota do meio da rua encobrindo Neuer e manda por cima.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Saibari no lugar de Musiala.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Laimer, entra Stanisic.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Hauge vem para o jogo no lugar de Fet.

bola

19'

2ºTEMPO

Berg bate escanteio curto pela esquerda, recebe de volta e bate muito forte na hora do cruzamento. Tiro de meta.

bola

18'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Bodo.

bola

17'

2ºTEMPO

Kane marca seu terceiro gol na temporada.

gol

16'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Olise bate falta da direita para dentro da pequena área, Kane fecha na frente do marcador e desvia de cabeça sem precisar saltar para ampliar!

bola

16'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

15'

2ºTEMPO

Olise carrega na ponta direita entre dois zagueiros e sofre falta de Bjortuft.

bola

14'

2ºTEMPO

Em andamento: Como 3x1 RB Leipzig.

amarelo

13'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Fet derruba Olise na meia central e recebe amarelo.

bola

12'

2ºTEMPO

UUHH! Laimer cruza da ponta direita para segunda trave, Kane estica perna direita para desviar e manda à esquerda da meta.

bola

11'

2ºTEMPO

Bayern segue sem conseguir acelerar na transição.

bola

10'

2ºTEMPO

Neuer recebe recuo pressionado, lança para frente e joga no vazio.

bola

9'

2ºTEMPO

Em andamento: Como 3x0 RB Leipzig.

bola

8'

2ºTEMPO

Sjovold cruza da direita para área, Tah antecipa para cortar, ela pega em Fet e sai.

bola

7'

2ºTEMPO

Na segunda rodada o Bayern visita o Viking, mais um norueguês, já o Bodo recebe o Borussia Dortmund.

bola

6'

2ºTEMPO

Davies recupera bola no ataque, Olise recebe escorada curta de Kane e Kitolano chega antes para afastar.

bola

5'

2ºTEMPO

Em andamento: Slavia Praga 1x0 Lens.

bola

4'

2ºTEMPO

Primeiro gol de Musiala na temporada.

bola

3'

2ºTEMPO

Lund nem tocou na bola, loga na primeira já foi buscar no fundo do gol.

gol

2'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Troca de passes curtos pelo meio, Kane finaliza de canhota travado pela defesa, ela sobra na direita da área e Musiala bate forte cruzado para acertar o canto esquerdo!

bola

2'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!

bola

1'

2ºTEMPO

O Bayern é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Haikin é substituído no intervalo por causa de uma bolada nas partes baixas, entra Lund.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

46'

1ºTEMPO

Em andamento: Manchester United 3x0 Sabah.

bola

45'

1ºTEMPO

Dois de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Haikin cai na área pedindo atendimento.

bola

43'

1ºTEMPO

HAIKIN! Davies toca do fundo da área pela esquerda para marca penal, Kimmich finaliza de canhota de primeira e o goleiro salva em cima da linha com as pernas.

bola

42'

1ºTEMPO

Em andamento: Manchester United 2x0 Sabah.

bola

41'

1ºTEMPO

Kimmich recebe de Musiala na meia central, bate colocado com a destra e manda por cima.

bola

40'

1ºTEMPO

HAIKIN! Boa defesa do goleiro visitante no canto esquerdo baixo após finalização de Musiala.

bola

39'

1ºTEMPO

Díaz carrega da meia esquerda para dentro, mas acaba desarmado por Berg.

bola

39'

1ºTEMPO

Musiala recebe de Kimmich já dentro da área pela direita, gira cercado e bate de longe. A bola pega na zaga e fica com Haikin.

bola

38'

1ºTEMPO

Em andamento: Como 2x0 RB Leipzig.

bola

37'

1ºTEMPO

Pavlovic toca da meia direita para área, Laimer tenta chegar mas ela sai.

bola

36'

1ºTEMPO

Toca a bola o Bayern e se fecha o Bodo.

bola

35'

1ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Kimmich recebe passe perto da entrada da área, bate rasante com a canhota e acerta o pé da trave de Haikin!

bola

34'

1ºTEMPO

Kompany gesticula muito na beira do campo.

bola

33'

1ºTEMPO

Kimmich faz a cobertura pela direita da defesa e intercepta passe de Kitolano.

bola

32'

1ºTEMPO

Jogo em ritmo lento até aqui.

bola

31'

1ºTEMPO

Reservas do Bayern no aquecimento.

bola

30'

1ºTEMPO

Olise experimenta chute de canhota de perto da entrada da área e manda nos braços de Haikin.

bola

29'

1ºTEMPO

Canta alto o torcedor bávaro.

bola

28'

1ºTEMPO

Nielsen fecha bem os espaços pela esquerda da área e corta drible de Luis Díaz.

bola

27'

1ºTEMPO

Bodo inteiro na frente da sua área tirando espaços.

bola

26'

1ºTEMPO

Em andamento: Manchester United 1x0 Sabah.

bola

25'

1ºTEMPO

Tah antecipa Helmersen pela direita da área defensiva e corta enfiada de Blomberg.

bola

24'

1ºTEMPO

Bjorkan cruza da ponta esquerda com a canhota e Upamecano se abaixa para cortar de cabeça.

bola

23'

1ºTEMPO

Berg bate escanteio da direita na primeira trave e Helmersen só raspa de cabeça.

bola

22'

1ºTEMPO

QUE PERIGO! Upamecano é pressionado na defesa, tenta o recuo sem olhar e manda rente ao poste.

bola

21'

1ºTEMPO

O Bayern toca, gira no ataque mas não acha espaços.

bola

20'

1ºTEMPO

Bodo toca a bola de lado no meio campo.

bola

19'

1ºTEMPO

Díaz tabela com Kane na entrada da área e cai na disputa por espaço com Kitolano. Nada.

bola

18'

1ºTEMPO

Aucklend prende demais a bola na frente da área, cisca para esquerda e perde no bote de Davies.

bola

17'

1ºTEMPO

Bayern faz seu jogo de posse de bola no ataque, mas não consegue acelerar a troca de passes.

bola

16'

1ºTEMPO

Musiala tenta dominar de costas na meia central após passe de Pavlovic, mas a defesa visitante fica com ela na trombada do zagueiro Nielsen.

bola

15'

1ºTEMPO

Em andamento: Como 1x0 RB Leipzig.

bola

14'

1ºTEMPO

Torcedor do Bayern canta sem parar.

bola

13'

1ºTEMPO

Kane recebe no bico da área pela direita, cruza fechado na pequena área e Kitolano tira de cabeça.

bola

12'

1ºTEMPO

Kimmich força bola longa da intermediária para área, ela quica no vazio e fica com Haikin.

bola

11'

1ºTEMPO

Kane bate de fora da área colocado por baixo e Haikin se abaixa para segurar firme.

bola

10'

1ºTEMPO

Kane estica do meio para direita do ataque, Olise corre muito mas ela sai.

bola

9'

1ºTEMPO

Helmersen prende bola na lateral esquerda do ataque sem opção de passe e Upamecano corta.

bola

8'

1ºTEMPO

Bayern ronda a área do Bodo.

bola

7'

1ºTEMPO

Olise recebe lançamento na ponta esquerda, tenta o malabarismo para controlar sem deixar cair e ela sai.

bola

6'

1ºTEMPO

Kimmich bate escanteio da esquerda na primeira trave e Bjorkan corta de cabeça.

bola

5'

1ºTEMPO

HAIKIN!!! Kimmich alça da ala direita para dentro da pequena área, Musiala desvia de cabeça no centro da meta e o goleiro salva no reflexo.

bola

4'

1ºTEMPO

Olise cruza da linha de fundo pela direita e Bjortuft rebate.

bola

3'

1ºTEMPO

Bola longa para Helmersen pelo meio do ataque, Upamecano escora no corpo e ganha o lance.

bola

2'

1ºTEMPO

Bodo postado no 5-4-1.

bola

1'

1ºTEMPO

Bayern todo de vermelho, Bodo inteiro de amarelo.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola na Allianz Arena!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Um minuto de silêncio em respeito às vítimas do Nepal.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo. Sobe o Hino da Champions!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bodo lidera a Eliteserien com 47 pontos, três de vantagem para o Viking, que também disputa a Champions.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Bayern já conquistou o título da Supercopa da Alemanha ao bater o Borussia Dortmund neste começo de temporada e fez dois jogos pela BundesLiga, uma vitória e um empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogos encerrados de hoje: Fenerbahce 1x1 Roma e PSV 1x1 Shakhtar.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A equipe norueguesa fez mais uma bela campanha no ano passado e acabou caindo para Sporting nas oitavas de final.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na Champions da temporada passada o time bávaro foi eliminado na semifinal para o PSG, que acabou conquistando o bicampeonato.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Árbitro: Rade Obrenovic (SVN). Auxiliares: Jure Praprotnik (SVN) e Grega Kordez (SVN).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Estreia do Bayern na Champions 26/27 contra o Bodo, que já participou de duas fases prévias eliminando Union Saint-Gilloise, da Bélgica, e no último confronto o NEC Nijmegen, da Holanda.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 14°C em Munique.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe tudo de Bayern de Munique e Bodo/Glimt pela primeira rodada da Fase de Liga da UEFA Champions League.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Aguardando início da partida.

Bayern de Munique BAY

  • Vincent Kompany

    TECNICO

  • Manuel Neuer

    Goleiro

  • Konrad LaimerSaiu

    Meio-Campo

  • Josip StanisicEntrou

    Defesa

  • Dayot Upamecano

    Defesa

  • Jonathan Tah

    Defesa

  • Alphonso DaviesSaiuGol

    Meio-Campo

  • Tom BischofEntrou

    Meio-Campo

  • Joshua KimmichSaiu

    Meio-Campo

  • Hiroki ItoEntrou

    Defesa

  • Aleksandar Pavlovic

    Meio-Campo

  • Jamal MusialaSaiuGol

    Atacante

  • Ismael SaibariEntrou

    Atacante

  • Michael OliseGolGol

    Atacante

  • Luis DíazSaiu

    Atacante

  • Lennart KarlEntrou

    Meio-Campo

  • Harry KaneGol

    Atacante

Bodo/Glimt BGL

  • Kjetil Knutsen

    TECNICO

  • Nikita HaikinSaiu

    Goleiro

  • Faye LundEntrou

    Goleiro

  • Fredrik Sjovold

    Defesa

  • Villads Nielsen

    Defesa

  • Odin BjortuftVermelho

    Defesa

  • Fredrik BjorkanSaiu

    Defesa

  • Isak MaattaEntrou

    Atacante

  • Patrick Berg

    Meio-Campo

  • Sondre FetSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Jens HaugeEntrou

    Atacante

  • Sondre Auklend

    Meio-Campo

  • Joshua KitolanoSaiu

    Meio-Campo

  • Ulrik SaltnesEntrou

    Meio-Campo

  • Ole Blomberg

    Atacante

  • Andreas HelmersenSaiu

    Atacante

  • Ola BrynhildsenEntrou

    Atacante

  • Rade Obrenovic (SVN)

    ÁRBITRO

  • Jure Praprotnik (SVN)

    ASSISTENTE

  • Grega Kordez (SVN)

    ASSISTENTE

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