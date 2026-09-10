1ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quinta-feira, 10/09•16h
Minuto a Minuto: Bayern de Munique X Bodo/Glimt - 10/09/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO!
48'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo em Munique! Bayern estreia com goleada para cima do Bodo/Glimt.
47'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Mais uma recuperação no campo de ataque do time alemão, Olise carrega com a canhota na frente da área, chuta colocado e faz 5x0!
47'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
45'
•
2ºTEMPO
Três de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
Kane tenta duas vezes pelo meio da área e carimba a zaga em ambas.
43'
•
2ºTEMPO
Olise bate falta frontal com a canhota e acerta a barreira.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! CHUVEIRO MAIS CEDO! Olise recebe tapa de primeira de Kane na entrada da área e sofre falta de Bjorktuf. Vermelho direto pois o francês sairia na cara do gol.
41'
•
2ºTEMPO
Jogos encerrados de hoje: Fenerbahce 1x1 Roma e PSV 1x1 Shakhtar.
40'
•
2ºTEMPO
Próxima rodada da Champions será nos dias 13 e 14 de outubro.
39'
•
2ºTEMPO
Virou passeio em Munique.
38'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! GOLAÇO! Olise recebe passe lateral de Karl na meia central, bate colocado com a canhota e acerta o ângulo direito de Lund!
38'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Helmersen, entra Brynnhildsen.
36'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO No Bodo, sai Bjorkan entra Maatta.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Davies, entra Bischof.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Karl, vai Luis Díaz.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca tripla no Bayern: Ito no lugar de Kimmich.
33'
•
2ºTEMPO
Festa bávara na Allianz Arena.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! QUE BOMBA! Davies fica com a sobra de bola na meia-lua após corta da zaga, solta a perna esquerda na bola e manda no canto direito!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
32'
•
2ºTEMPO
Bjortuft fecha os espaços pela esquerda da área e impede cruzamento de Olise.
31'
•
2ºTEMPO
Kane lança pelo meio buscando Saibari na área, mas bate muito forte.
30'
•
2ºTEMPO
Bodo faz um bom jogo defensivo, mas chega pouco ao ataque.
29'
•
2ºTEMPO
Na segunda rodada o Bayern visita o Viking, mais um norueguês, já o Bodo recebe o Borussia Dortmund.
28'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Slavia Praga 1x1 Lens.
27'
•
2ºTEMPO
Bayern soma 23 estreias europeias com vitória.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Kitolano, entra Saltnes.
25'
•
2ºTEMPO
Kitolano caído no campo defensivo.
24'
•
2ºTEMPO
NÃO ENTRA! Bolo de jogadores na área do Bodo, Luis Díaz tenta o chute na pequena área e fica travado, ela volta para Saibari que chuta e acerta Nielsen.
23'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Manchester United 4x0 Sabah.
22'
•
2ºTEMPO
UUHH! Helmersen desarma Kimmich no meio campo, bate de canhota do meio da rua encobrindo Neuer e manda por cima.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Saibari no lugar de Musiala.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Laimer, entra Stanisic.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Hauge vem para o jogo no lugar de Fet.
19'
•
2ºTEMPO
Berg bate escanteio curto pela esquerda, recebe de volta e bate muito forte na hora do cruzamento. Tiro de meta.
18'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Bodo.
17'
•
2ºTEMPO
Kane marca seu terceiro gol na temporada.
16'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Olise bate falta da direita para dentro da pequena área, Kane fecha na frente do marcador e desvia de cabeça sem precisar saltar para ampliar!
16'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
15'
•
2ºTEMPO
Olise carrega na ponta direita entre dois zagueiros e sofre falta de Bjortuft.
14'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Como 3x1 RB Leipzig.
13'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Fet derruba Olise na meia central e recebe amarelo.
12'
•
2ºTEMPO
UUHH! Laimer cruza da ponta direita para segunda trave, Kane estica perna direita para desviar e manda à esquerda da meta.
11'
•
2ºTEMPO
Bayern segue sem conseguir acelerar na transição.
10'
•
2ºTEMPO
Neuer recebe recuo pressionado, lança para frente e joga no vazio.
9'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Como 3x0 RB Leipzig.
8'
•
2ºTEMPO
Sjovold cruza da direita para área, Tah antecipa para cortar, ela pega em Fet e sai.
7'
•
2ºTEMPO
Na segunda rodada o Bayern visita o Viking, mais um norueguês, já o Bodo recebe o Borussia Dortmund.
6'
•
2ºTEMPO
Davies recupera bola no ataque, Olise recebe escorada curta de Kane e Kitolano chega antes para afastar.
5'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Slavia Praga 1x0 Lens.
4'
•
2ºTEMPO
Primeiro gol de Musiala na temporada.
3'
•
2ºTEMPO
Lund nem tocou na bola, loga na primeira já foi buscar no fundo do gol.
2'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!! Troca de passes curtos pelo meio, Kane finaliza de canhota travado pela defesa, ela sobra na direita da área e Musiala bate forte cruzado para acertar o canto esquerdo!
2'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BAYERN DE MUNIQUE!!!
1'
•
2ºTEMPO
O Bayern é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Haikin é substituído no intervalo por causa de uma bolada nas partes baixas, entra Lund.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
46'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Manchester United 3x0 Sabah.
45'
•
1ºTEMPO
Dois de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Haikin cai na área pedindo atendimento.
43'
•
1ºTEMPO
HAIKIN! Davies toca do fundo da área pela esquerda para marca penal, Kimmich finaliza de canhota de primeira e o goleiro salva em cima da linha com as pernas.
42'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Manchester United 2x0 Sabah.
41'
•
1ºTEMPO
Kimmich recebe de Musiala na meia central, bate colocado com a destra e manda por cima.
40'
•
1ºTEMPO
HAIKIN! Boa defesa do goleiro visitante no canto esquerdo baixo após finalização de Musiala.
39'
•
1ºTEMPO
Díaz carrega da meia esquerda para dentro, mas acaba desarmado por Berg.
39'
•
1ºTEMPO
Musiala recebe de Kimmich já dentro da área pela direita, gira cercado e bate de longe. A bola pega na zaga e fica com Haikin.
38'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Como 2x0 RB Leipzig.
37'
•
1ºTEMPO
Pavlovic toca da meia direita para área, Laimer tenta chegar mas ela sai.
36'
•
1ºTEMPO
Toca a bola o Bayern e se fecha o Bodo.
35'
•
1ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Kimmich recebe passe perto da entrada da área, bate rasante com a canhota e acerta o pé da trave de Haikin!
34'
•
1ºTEMPO
Kompany gesticula muito na beira do campo.
33'
•
1ºTEMPO
Kimmich faz a cobertura pela direita da defesa e intercepta passe de Kitolano.
32'
•
1ºTEMPO
Jogo em ritmo lento até aqui.
31'
•
1ºTEMPO
Reservas do Bayern no aquecimento.
30'
•
1ºTEMPO
Olise experimenta chute de canhota de perto da entrada da área e manda nos braços de Haikin.
29'
•
1ºTEMPO
Canta alto o torcedor bávaro.
28'
•
1ºTEMPO
Nielsen fecha bem os espaços pela esquerda da área e corta drible de Luis Díaz.
27'
•
1ºTEMPO
Bodo inteiro na frente da sua área tirando espaços.
26'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Manchester United 1x0 Sabah.
25'
•
1ºTEMPO
Tah antecipa Helmersen pela direita da área defensiva e corta enfiada de Blomberg.
24'
•
1ºTEMPO
Bjorkan cruza da ponta esquerda com a canhota e Upamecano se abaixa para cortar de cabeça.
23'
•
1ºTEMPO
Berg bate escanteio da direita na primeira trave e Helmersen só raspa de cabeça.
22'
•
1ºTEMPO
QUE PERIGO! Upamecano é pressionado na defesa, tenta o recuo sem olhar e manda rente ao poste.
21'
•
1ºTEMPO
O Bayern toca, gira no ataque mas não acha espaços.
20'
•
1ºTEMPO
Bodo toca a bola de lado no meio campo.
19'
•
1ºTEMPO
Díaz tabela com Kane na entrada da área e cai na disputa por espaço com Kitolano. Nada.
18'
•
1ºTEMPO
Aucklend prende demais a bola na frente da área, cisca para esquerda e perde no bote de Davies.
17'
•
1ºTEMPO
Bayern faz seu jogo de posse de bola no ataque, mas não consegue acelerar a troca de passes.
16'
•
1ºTEMPO
Musiala tenta dominar de costas na meia central após passe de Pavlovic, mas a defesa visitante fica com ela na trombada do zagueiro Nielsen.
15'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Como 1x0 RB Leipzig.
14'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Bayern canta sem parar.
13'
•
1ºTEMPO
Kane recebe no bico da área pela direita, cruza fechado na pequena área e Kitolano tira de cabeça.
12'
•
1ºTEMPO
Kimmich força bola longa da intermediária para área, ela quica no vazio e fica com Haikin.
11'
•
1ºTEMPO
Kane bate de fora da área colocado por baixo e Haikin se abaixa para segurar firme.
10'
•
1ºTEMPO
Kane estica do meio para direita do ataque, Olise corre muito mas ela sai.
9'
•
1ºTEMPO
Helmersen prende bola na lateral esquerda do ataque sem opção de passe e Upamecano corta.
8'
•
1ºTEMPO
Bayern ronda a área do Bodo.
7'
•
1ºTEMPO
Olise recebe lançamento na ponta esquerda, tenta o malabarismo para controlar sem deixar cair e ela sai.
6'
•
1ºTEMPO
Kimmich bate escanteio da esquerda na primeira trave e Bjorkan corta de cabeça.
5'
•
1ºTEMPO
HAIKIN!!! Kimmich alça da ala direita para dentro da pequena área, Musiala desvia de cabeça no centro da meta e o goleiro salva no reflexo.
4'
•
1ºTEMPO
Olise cruza da linha de fundo pela direita e Bjortuft rebate.
3'
•
1ºTEMPO
Bola longa para Helmersen pelo meio do ataque, Upamecano escora no corpo e ganha o lance.
2'
•
1ºTEMPO
Bodo postado no 5-4-1.
1'
•
1ºTEMPO
Bayern todo de vermelho, Bodo inteiro de amarelo.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola na Allianz Arena!
PRÉ-JOGO
Um minuto de silêncio em respeito às vítimas do Nepal.
PRÉ-JOGO
Times em campo. Sobe o Hino da Champions!
PRÉ-JOGO
O Bodo lidera a Eliteserien com 47 pontos, três de vantagem para o Viking, que também disputa a Champions.
PRÉ-JOGO
O Bayern já conquistou o título da Supercopa da Alemanha ao bater o Borussia Dortmund neste começo de temporada e fez dois jogos pela BundesLiga, uma vitória e um empate.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Jogos encerrados de hoje: Fenerbahce 1x1 Roma e PSV 1x1 Shakhtar.
PRÉ-JOGO
A equipe norueguesa fez mais uma bela campanha no ano passado e acabou caindo para Sporting nas oitavas de final.
PRÉ-JOGO
Na Champions da temporada passada o time bávaro foi eliminado na semifinal para o PSG, que acabou conquistando o bicampeonato.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Rade Obrenovic (SVN). Auxiliares: Jure Praprotnik (SVN) e Grega Kordez (SVN).
PRÉ-JOGO
Estreia do Bayern na Champions 26/27 contra o Bodo, que já participou de duas fases prévias eliminando Union Saint-Gilloise, da Bélgica, e no último confronto o NEC Nijmegen, da Holanda.
PRÉ-JOGO
Temos 14°C em Munique.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe tudo de Bayern de Munique e Bodo/Glimt pela primeira rodada da Fase de Liga da UEFA Champions League.
PRÉ-JOGO
Aguardando início da partida.
Vincent Kompany
TECNICO
Manuel Neuer
Goleiro
Konrad Laimer
Meio-Campo
Josip Stanisic
Defesa
Dayot Upamecano
Defesa
Jonathan Tah
Defesa
Alphonso Davies
Meio-Campo
Tom Bischof
Meio-Campo
Joshua Kimmich
Meio-Campo
Hiroki Ito
Defesa
Aleksandar Pavlovic
Meio-Campo
Jamal Musiala
Atacante
Ismael Saibari
Atacante
Michael Olise
Atacante
Luis Díaz
Atacante
Lennart Karl
Meio-Campo
Harry Kane
Atacante
Kjetil Knutsen
TECNICO
Nikita Haikin
Goleiro
Faye Lund
Goleiro
Fredrik Sjovold
Defesa
Villads Nielsen
Defesa
Odin Bjortuft
Defesa
Fredrik Bjorkan
Defesa
Isak Maatta
Atacante
Patrick Berg
Meio-Campo
Sondre Fet
Meio-Campo
Jens Hauge
Atacante
Sondre Auklend
Meio-Campo
Joshua Kitolano
Meio-Campo
Ulrik Saltnes
Meio-Campo
Ole Blomberg
Atacante
Andreas Helmersen
Atacante
Ola Brynhildsen
Atacante
Rade Obrenovic (SVN)
ÁRBITRO
Jure Praprotnik (SVN)
ASSISTENTE
Grega Kordez (SVN)
ASSISTENTE