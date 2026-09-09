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encerrado
Spotify Camp Nou Barcelona, Espanha
Barcelona Barcelona
5 × 1
Feyenoord Feyenoord

1ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quarta-feira, 09/0913h45

Minuto a Minuto: Barcelona X Feyenoord - 09/09/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Barcelona goleia o Feyenoord na estreia da UEFA Champions League com dois gols de Raphinha e um de Gabriel Jesus.

bola

47'

2ºTEMPO

UUHH! Gordon cruza da esquerda para o meio da área, Gabriel Jesus cabeceia, ela belisca o travessão e sai.

bola

47'

2ºTEMPO

Barcelona faz 5x1 e segue com posse de bola no ataque.

bola

46'

2ºTEMPO

Três de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

JOAN GARCÍA!!! Steijin consegue belo giro dentro da área para finalizar de canhota e o goleiro do Barcelona faz difícil defesa.

bola

44'

2ºTEMPO

Em andamento: Stuttgart 3x1 Viking-NOR.

bola

43'

2ºTEMPO

Lamine Yamal pedala pelo meio do ataque na área, abre espaço e finaliza de três dedos. Defesa de Ernst.

bola

42'

2ºTEMPO

Gabriel Jesus marca com menos de dois minutos em campo.

substituicao

41'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gavi no lugar de Rodri.

gol

40'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! Yamal alça da ala direita para entrada da pequena área, Gabriel Jesus desvia de leve de cabeça e manda no cantinho!

bola

40'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Gabriel Jesus substitui Dani Olmo.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Elshout entra, sai Valente.

gol

37'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO FEYENOORD!!! Gonçalo Borges pedala na ponta direita e cruza por baixo para pequena área. Steijin fecha sozinho nas costas de Cubarsí e diminuiu!

bola

37'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FEYENOORD!!!

bola

35'

2ºTEMPO

NA ZAGA! Bernal recebe ajeitada lateral de Gordon no meio da área, bate com a destra e acerta o marcador.

bola

34'

2ºTEMPO

Goleada do Barcelona na estreia da Champions.

substituicao

33'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Vanhoutte, entra Borges.

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! Lamine Yamal bate falta da meia-lua com a canhota, ela passa no meio da barreira e entra no canto esquerdo!

bola

32'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

31'

2ºTEMPO

FALTA FRONTAL! St. Juste chega atrasado por baixo e comete falta em Gordon.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Steijin na vaga de Hadj Moussa.

bola

28'

2ºTEMPO

EEERNST!!! Gordon recebe de Fermín na entrada da área, chuta colocado com força e dá trabalho ao goleiro no canto esquerdo.

bola

27'

2ºTEMPO

Em andamento: Stuttgart 3x1 Viking-NOR.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Raphinha muito aplaudido, entra Fermín.

bola

25'

2ºTEMPO

Barcelona volta à campo no domingo, pelo Campeonato Espanhol, contra o Levante fora de casa.

bola

24'

2ºTEMPO

Olmo recebe de Raphinha no meio da área e chuta em cima de St. Juste.

bola

23'

2ºTEMPO

Rodri tenta lançar Lamine Yamal na direita e Mármol tira de cabeça.

bola

22'

2ºTEMPO

Gordon experimenta chute forte de fora da área e manda por cima.

bola

21'

2ºTEMPO

Barcelona trabalha a bola com calma no ataque.

bola

20'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Barcelona visita o Galatasaray, já o Feyenoord recebe o Como.

bola

19'

2ºTEMPO

Shaqueel van Persie é filho do ex-jogador Robin van Persie.

substituicao

18'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bernal substitui Pedri.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Adeyemi, entra Gordon.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Van Persie entra no lugar de Ferri.

bola

16'

2ºTEMPO

Em andamento: Stuttgart 3x1 Viking-NOR.

bola

15'

2ºTEMPO

VAR EM AÇÃO! Cabine revê o lance desde o começo da jogada e pega impedimento pela esquerda. Gol anulado.

bola

14'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO FEYENOORD!!!

bola

13'

2ºTEMPO

Vai virando goleada do Barcelona.

gol

12'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! Bela enfiada de Pedri pelo meio do ataque, Raphinha leva com a canhota para área e finaliza cruzado na saída do goleiro!

bola

12'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

12'

2ºTEMPO

Lamine Yamal prende demais a bola pela direita da área e perde para Mármol.

bola

11'

2ºTEMPO

Ferri é acionado nas costas da defesa e marca, mas o bandeira pega impedimento.

bola

10'

2ºTEMPO

Moussa acelera da meia direita para ponta, tenta o passe na diagonal para área mas joga no vazio.

amarelo

9'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Olmo por puxar Targhalline.

bola

8'

2ºTEMPO

Impedimento de Valente na ponta esquerda.

bola

7'

2ºTEMPO

Vanhoutte bate escanteio da esquerda para o lado direito, Watanabe ajeita de cabeça e a defesa da casa alivia.

bola

6'

2ºTEMPO

Zechiel acelera a jogada pela esquerda do ataque, Cubarsí ganha na velocidade e consegue mandar pela linha de fundo.

bola

5'

2ºTEMPO

Recém contratado junto ao Arsenal, Gabriel Jesus aparece como opção no banco do Barcelona.

bola

4'

2ºTEMPO

UUHH!!! Pedri aciona Adeyemi na frente da área, o camisa 14 bate colocado e quase acerta o canto esquerdo de Ernst.

bola

3'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Barcelona visita o Galatasaray, já o Feyenoord recebe o Como.

bola

2'

2ºTEMPO

O Barcelona é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Entra Targhalline, sai Javi López.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola no segundo tempo!

fim

46'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

45'

1ºTEMPO

Um de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Rodri lança do meio campo para entrada da área e St. Juste tira de cabeça.

bola

43'

1ºTEMPO

Trégua da chuva no Camp Nou.

bola

42'

1ºTEMPO

Moussa encara marcação de Cancelo na ponta direita, mas acaba desarmado no fundo da área.

bola

41'

1ºTEMPO

Torcedor do Barcelona aplaude seu camisa 10.

bola

40'

1ºTEMPO

QUE ABSURDO! Lamine Yamal dá bonito drible curto de futsal no meio campo, pisa e coloca entre as pernas Valente voltando.

bola

39'

1ºTEMPO

O Feyenoord joga com linhas baixas e tenta acelerar nas transições.

bola

38'

1ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! João Cancelo faz boa jogada individual na esquerda da grande área, fuzila de canhota e acerta o poste direito de Ernst.

bola

37'

1ºTEMPO

JOAN GARCÍA!!! Chegada do Feyenoord pela direita do ataque Hadj Moussa finaliza com pouco ângulo e o goleiro salva com o peito.

bola

36'

1ºTEMPO

OPA! Lamine Yamal carrega da ponta direita para dentro da área entre dois, chama tabela com Dani Olmo e cai pedindo penalidade. O árbitro manda seguir.

bola

35'

1ºTEMPO

Barcelona roda a bola com paciência no campo ofensivo.

bola

33'

1ºTEMPO

Em andamento: Stuttgart 3x1 Viking-NOR.

bola

32'

1ºTEMPO

QUASE O TERCEIRO! Lamine Yamal traz da ala direita para frente da área, chuta colocado buscando o canto oposto e assusta Ernst.

bola

31'

1ºTEMPO

Barcelona já não fica tanto com a bola no campo de ataque.

bola

30'

1ºTEMPO

Cubarsí fura ao tentar rebater bola longa no meio da defesa, mas leva sorte pois Cancelo vai bem na cobertura para cortar.

bola

29'

1ºTEMPO

A chuva diminui consideravelmente.

bola

28'

1ºTEMPO

Em andamento: Stuttgart 2x1 Viking-NOR.

amarelo

27'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Vanhoutte puxa Olmo pelo ombro e recebe amarelo.

bola

26'

1ºTEMPO

Adeyemi anota seu segundo gol na temporada.

bola

25'

1ºTEMPO

Mármol cobra novo lateral da esquerda para dentro da área e Koundé alivia.

bola

24'

1ºTEMPO

Em andamento: Stuttgart 1x1 Viking-NOR.

bola

23'

1ºTEMPO

UUHH! Zechiel fica com a sobra de bola quicando na frente da área, bate bonito com a destra e manda na rede por fora.

gol

22'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! GOLAÇO! Adeyemi carrega da meia esquerda para entrada da área, bate colocado com a destra e acerta o canto esquerdo de Ernst!

bola

22'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

20'

1ºTEMPO

Torcedor catalão faz barulho.

bola

19'

1ºTEMPO

OPA! Hadj Moussa carrega da meia direita para dentro da área, tenta achar espaço cercado por três marcadores e cai pedindo penalidade. Nada.

bola

18'

1ºTEMPO

Raphinha enfia bola buscando Pedri pelo meio do ataque, mas bate muito forte. Ernst fica com a bola.

bola

17'

1ºTEMPO

Cancelo alça da meia esquerda para dentro da área e Watanabe chega antes para cortar de cabeça.

bola

16'

1ºTEMPO

Camp Nou ainda segue em reformas para finalizar a modernização do estádio.

bola

15'

1ºTEMPO

Mármol cobra lateral da esquerda para área e a defesa do Barcelona rebate.

bola

14'

1ºTEMPO

Feyenoord tem dificuldade para sair da defesa com a bola no chão.

bola

13'

1ºTEMPO

Cubarsí atropela Ferri na disputa pelo alto e comete falta de ataque.

bola

12'

1ºTEMPO

Lamine recupera a bola no ataque, acelera na diagonal para dentro da área, chama tabela com Olmo mas a devolução fica curta. Corte da defesa.

bola

11'

1ºTEMPO

Barcelona faz seu jogo de imposição ofensiva e posse de bola.

bola

10'

1ºTEMPO

Koundé recebe com espaço na meia direita, bate forte com a destra mas erra o alvo.

bola

9'

1ºTEMPO

Lamine Yamal tenta invadir a área pelo meio, para na defesa, Dani Olmo fica com ela na frente da cozinha e bate forte. Defesa em dois tempos de Ernst.

bola

8'

1ºTEMPO

Em andamento: Stuttgart 0x0 Viking-NOR.

bola

7'

1ºTEMPO

Raphinha começa a temporada jogando por dentro, como centroavante, e vai dando conta do recado.

bola

6'

1ºTEMPO

Barcelona é todo ataque neste começo.

bola

5'

1ºTEMPO

Raphinha bate escanteio da direita para segunda trave, Koundé bate de primeira e acerta a cabeça de Javi López.

bola

4'

1ºTEMPO

Raphinha chega a sete gols em cinco jogos na temporada.

gol

3'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BARCELONA!!! GOLAÇO BRASILEIRO! Bola longa para Yamal na direita, o camisa 10 escora de canhota para Raphinha na meia direita, o atacante corta dois zagueiros com a canhota deixando no chão e chuta colocado para abrir o placar!

bola

3'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BARCELONA!!!

bola

2'

1ºTEMPO

Chove forte em Barcelona.

bola

1'

1ºTEMPO

Barcelona veste azul e grená, Feyenoord de azul celeste e calção branco.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Spotify Camp Nou!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Chove em Barcelona.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes no gramado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os times se enfrentaram apenas duas vezes na história: uma vitória do Barça e um empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Resultados de ontem: Club Brugge 2x3 Aston Villa, AEK Atenas 1x0 Lask, Real Madrid 2x1 Inter de Milão, Bor. Dortmund 3x2 Villarreal, Porto 0x2 Man. City e Lille 2x3 Betis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O alemão Sven Jablonski apita o jogo. Nas bandeiras teremos Eduard Beitinger (ALE) e Eric Muller (ALE).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Feyenoord também faz bom início de temporada na Holanda ocupando a terceira posição do campeonato com 11 pontos de 15 disputados; o time está invicto até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Barcelona começa a temporada muito bem com 100% de aproveitamento liderando LaLiga com 12 pontos de forma isolada.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 21°C em Barcelona.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Barcelona x Feyenoord na estreias das equipes pela UEFA Champions League 26/27.

Barcelona FCB

  • Hans Flick

    TECNICO

  • Joan García

    Goleiro

  • Jules Koundé

    Defesa

  • Pau Cubarsí

    Defesa

  • Andreas Christensen

    Defesa

  • João Cancelo

    Defesa

  • RodriSaiu

    Meio-Campo

  • Pablo GaviEntrou

    Meio-Campo

  • PedriSaiu

    Meio-Campo

  • Marc BernalEntrou

    Meio-Campo

  • Dani OlmoSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Gabriel JesusEntrouGol

    Atacante

  • Lamine YamalGol

    Atacante

  • Karim AdeyemiSaiuGol

    Atacante

  • Anthony GordonEntrou

    Atacante

  • RaphinhaSaiuGolGol

    Atacante

  • Fermín LópezEntrou

    Meio-Campo

Feyenoord FEY

  • Giovanni van Bronckhorst

    TECNICO

  • Tjark Ernst

    Goleiro

  • Givairo Read

    Defesa

  • Jeremiah St. Juste

    Defesa

  • Tsuyoshi Watanabe

    Defesa

  • Mika Mármol

    Defesa

  • Charles VanhoutteSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Gonçalo BorgesEntrou

    Atacante

  • Gjivai Zechiel

    Meio-Campo

  • Luciano ValenteSaiu

    Meio-Campo

  • Van den ElshoutEntrou

    Meio-Campo

  • Hadj MoussaSaiu

    Atacante

  • Sem SteijnEntrouGol

    Meio-Campo

  • Javi LópezSaiu

    Defesa

  • Oussama TarghallineEntrou

    Meio-Campo

  • Nacho FerriSaiu

    Atacante

  • Shaqueel van PersieEntrou

    Atacante

  • Sven Jablonski (ALE)

    ÁRBITRO

  • Eduard Beitinger (ALE)

    ASSISTENTE

  • Eric Muller (ALE)

    ASSISTENTE

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