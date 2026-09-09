1ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 09/09•13h45
Minuto a Minuto: Barcelona X Feyenoord - 09/09/2026
48'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Barcelona goleia o Feyenoord na estreia da UEFA Champions League com dois gols de Raphinha e um de Gabriel Jesus.
47'
•
2ºTEMPO
UUHH! Gordon cruza da esquerda para o meio da área, Gabriel Jesus cabeceia, ela belisca o travessão e sai.
47'
•
2ºTEMPO
Barcelona faz 5x1 e segue com posse de bola no ataque.
46'
•
2ºTEMPO
Três de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
JOAN GARCÍA!!! Steijin consegue belo giro dentro da área para finalizar de canhota e o goleiro do Barcelona faz difícil defesa.
44'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Stuttgart 3x1 Viking-NOR.
43'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal pedala pelo meio do ataque na área, abre espaço e finaliza de três dedos. Defesa de Ernst.
42'
•
2ºTEMPO
Gabriel Jesus marca com menos de dois minutos em campo.
41'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gavi no lugar de Rodri.
40'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! Yamal alça da ala direita para entrada da pequena área, Gabriel Jesus desvia de leve de cabeça e manda no cantinho!
40'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Gabriel Jesus substitui Dani Olmo.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Elshout entra, sai Valente.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO FEYENOORD!!! Gonçalo Borges pedala na ponta direita e cruza por baixo para pequena área. Steijin fecha sozinho nas costas de Cubarsí e diminuiu!
37'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FEYENOORD!!!
35'
•
2ºTEMPO
NA ZAGA! Bernal recebe ajeitada lateral de Gordon no meio da área, bate com a destra e acerta o marcador.
34'
•
2ºTEMPO
Goleada do Barcelona na estreia da Champions.
33'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Vanhoutte, entra Borges.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! Lamine Yamal bate falta da meia-lua com a canhota, ela passa no meio da barreira e entra no canto esquerdo!
32'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
31'
•
2ºTEMPO
FALTA FRONTAL! St. Juste chega atrasado por baixo e comete falta em Gordon.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Steijin na vaga de Hadj Moussa.
28'
•
2ºTEMPO
EEERNST!!! Gordon recebe de Fermín na entrada da área, chuta colocado com força e dá trabalho ao goleiro no canto esquerdo.
27'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Stuttgart 3x1 Viking-NOR.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Raphinha muito aplaudido, entra Fermín.
25'
•
2ºTEMPO
Barcelona volta à campo no domingo, pelo Campeonato Espanhol, contra o Levante fora de casa.
24'
•
2ºTEMPO
Olmo recebe de Raphinha no meio da área e chuta em cima de St. Juste.
23'
•
2ºTEMPO
Rodri tenta lançar Lamine Yamal na direita e Mármol tira de cabeça.
22'
•
2ºTEMPO
Gordon experimenta chute forte de fora da área e manda por cima.
21'
•
2ºTEMPO
Barcelona trabalha a bola com calma no ataque.
20'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Barcelona visita o Galatasaray, já o Feyenoord recebe o Como.
19'
•
2ºTEMPO
Shaqueel van Persie é filho do ex-jogador Robin van Persie.
18'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bernal substitui Pedri.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Adeyemi, entra Gordon.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Van Persie entra no lugar de Ferri.
16'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Stuttgart 3x1 Viking-NOR.
15'
•
2ºTEMPO
VAR EM AÇÃO! Cabine revê o lance desde o começo da jogada e pega impedimento pela esquerda. Gol anulado.
14'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO FEYENOORD!!!
13'
•
2ºTEMPO
Vai virando goleada do Barcelona.
12'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! Bela enfiada de Pedri pelo meio do ataque, Raphinha leva com a canhota para área e finaliza cruzado na saída do goleiro!
12'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
12'
•
2ºTEMPO
Lamine Yamal prende demais a bola pela direita da área e perde para Mármol.
11'
•
2ºTEMPO
Ferri é acionado nas costas da defesa e marca, mas o bandeira pega impedimento.
10'
•
2ºTEMPO
Moussa acelera da meia direita para ponta, tenta o passe na diagonal para área mas joga no vazio.
9'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Olmo por puxar Targhalline.
8'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Valente na ponta esquerda.
7'
•
2ºTEMPO
Vanhoutte bate escanteio da esquerda para o lado direito, Watanabe ajeita de cabeça e a defesa da casa alivia.
6'
•
2ºTEMPO
Zechiel acelera a jogada pela esquerda do ataque, Cubarsí ganha na velocidade e consegue mandar pela linha de fundo.
5'
•
2ºTEMPO
Recém contratado junto ao Arsenal, Gabriel Jesus aparece como opção no banco do Barcelona.
4'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Pedri aciona Adeyemi na frente da área, o camisa 14 bate colocado e quase acerta o canto esquerdo de Ernst.
3'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Barcelona visita o Galatasaray, já o Feyenoord recebe o Como.
2'
•
2ºTEMPO
O Barcelona é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Entra Targhalline, sai Javi López.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola no segundo tempo!
46'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
45'
•
1ºTEMPO
Um de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Rodri lança do meio campo para entrada da área e St. Juste tira de cabeça.
43'
•
1ºTEMPO
Trégua da chuva no Camp Nou.
42'
•
1ºTEMPO
Moussa encara marcação de Cancelo na ponta direita, mas acaba desarmado no fundo da área.
41'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Barcelona aplaude seu camisa 10.
40'
•
1ºTEMPO
QUE ABSURDO! Lamine Yamal dá bonito drible curto de futsal no meio campo, pisa e coloca entre as pernas Valente voltando.
39'
•
1ºTEMPO
O Feyenoord joga com linhas baixas e tenta acelerar nas transições.
38'
•
1ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! João Cancelo faz boa jogada individual na esquerda da grande área, fuzila de canhota e acerta o poste direito de Ernst.
37'
•
1ºTEMPO
JOAN GARCÍA!!! Chegada do Feyenoord pela direita do ataque Hadj Moussa finaliza com pouco ângulo e o goleiro salva com o peito.
36'
•
1ºTEMPO
OPA! Lamine Yamal carrega da ponta direita para dentro da área entre dois, chama tabela com Dani Olmo e cai pedindo penalidade. O árbitro manda seguir.
35'
•
1ºTEMPO
Barcelona roda a bola com paciência no campo ofensivo.
33'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Stuttgart 3x1 Viking-NOR.
32'
•
1ºTEMPO
QUASE O TERCEIRO! Lamine Yamal traz da ala direita para frente da área, chuta colocado buscando o canto oposto e assusta Ernst.
31'
•
1ºTEMPO
Barcelona já não fica tanto com a bola no campo de ataque.
30'
•
1ºTEMPO
Cubarsí fura ao tentar rebater bola longa no meio da defesa, mas leva sorte pois Cancelo vai bem na cobertura para cortar.
29'
•
1ºTEMPO
A chuva diminui consideravelmente.
28'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Stuttgart 2x1 Viking-NOR.
27'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Vanhoutte puxa Olmo pelo ombro e recebe amarelo.
26'
•
1ºTEMPO
Adeyemi anota seu segundo gol na temporada.
25'
•
1ºTEMPO
Mármol cobra novo lateral da esquerda para dentro da área e Koundé alivia.
24'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Stuttgart 1x1 Viking-NOR.
23'
•
1ºTEMPO
UUHH! Zechiel fica com a sobra de bola quicando na frente da área, bate bonito com a destra e manda na rede por fora.
22'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! GOLAÇO! Adeyemi carrega da meia esquerda para entrada da área, bate colocado com a destra e acerta o canto esquerdo de Ernst!
22'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
20'
•
1ºTEMPO
Torcedor catalão faz barulho.
19'
•
1ºTEMPO
OPA! Hadj Moussa carrega da meia direita para dentro da área, tenta achar espaço cercado por três marcadores e cai pedindo penalidade. Nada.
18'
•
1ºTEMPO
Raphinha enfia bola buscando Pedri pelo meio do ataque, mas bate muito forte. Ernst fica com a bola.
17'
•
1ºTEMPO
Cancelo alça da meia esquerda para dentro da área e Watanabe chega antes para cortar de cabeça.
16'
•
1ºTEMPO
Camp Nou ainda segue em reformas para finalizar a modernização do estádio.
15'
•
1ºTEMPO
Mármol cobra lateral da esquerda para área e a defesa do Barcelona rebate.
14'
•
1ºTEMPO
Feyenoord tem dificuldade para sair da defesa com a bola no chão.
13'
•
1ºTEMPO
Cubarsí atropela Ferri na disputa pelo alto e comete falta de ataque.
12'
•
1ºTEMPO
Lamine recupera a bola no ataque, acelera na diagonal para dentro da área, chama tabela com Olmo mas a devolução fica curta. Corte da defesa.
11'
•
1ºTEMPO
Barcelona faz seu jogo de imposição ofensiva e posse de bola.
10'
•
1ºTEMPO
Koundé recebe com espaço na meia direita, bate forte com a destra mas erra o alvo.
9'
•
1ºTEMPO
Lamine Yamal tenta invadir a área pelo meio, para na defesa, Dani Olmo fica com ela na frente da cozinha e bate forte. Defesa em dois tempos de Ernst.
8'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Stuttgart 0x0 Viking-NOR.
7'
•
1ºTEMPO
Raphinha começa a temporada jogando por dentro, como centroavante, e vai dando conta do recado.
6'
•
1ºTEMPO
Barcelona é todo ataque neste começo.
5'
•
1ºTEMPO
Raphinha bate escanteio da direita para segunda trave, Koundé bate de primeira e acerta a cabeça de Javi López.
4'
•
1ºTEMPO
Raphinha chega a sete gols em cinco jogos na temporada.
3'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BARCELONA!!! GOLAÇO BRASILEIRO! Bola longa para Yamal na direita, o camisa 10 escora de canhota para Raphinha na meia direita, o atacante corta dois zagueiros com a canhota deixando no chão e chuta colocado para abrir o placar!
3'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!!
2'
•
1ºTEMPO
Chove forte em Barcelona.
1'
•
1ºTEMPO
Barcelona veste azul e grená, Feyenoord de azul celeste e calção branco.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Spotify Camp Nou!
PRÉ-JOGO
Chove em Barcelona.
PRÉ-JOGO
Equipes no gramado.
PRÉ-JOGO
Os times se enfrentaram apenas duas vezes na história: uma vitória do Barça e um empate.
PRÉ-JOGO
Resultados de ontem: Club Brugge 2x3 Aston Villa, AEK Atenas 1x0 Lask, Real Madrid 2x1 Inter de Milão, Bor. Dortmund 3x2 Villarreal, Porto 0x2 Man. City e Lille 2x3 Betis.
PRÉ-JOGO
O alemão Sven Jablonski apita o jogo. Nas bandeiras teremos Eduard Beitinger (ALE) e Eric Muller (ALE).
PRÉ-JOGO
O Feyenoord também faz bom início de temporada na Holanda ocupando a terceira posição do campeonato com 11 pontos de 15 disputados; o time está invicto até aqui.
PRÉ-JOGO
O Barcelona começa a temporada muito bem com 100% de aproveitamento liderando LaLiga com 12 pontos de forma isolada.
PRÉ-JOGO
Temos 21°C em Barcelona.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Barcelona x Feyenoord na estreias das equipes pela UEFA Champions League 26/27.
Hans Flick
TECNICO
Joan García
Goleiro
Jules Koundé
Defesa
Pau Cubarsí
Defesa
Andreas Christensen
Defesa
João Cancelo
Defesa
Rodri
Meio-Campo
Pablo Gavi
Meio-Campo
Pedri
Meio-Campo
Marc Bernal
Meio-Campo
Dani Olmo
Meio-Campo
Gabriel Jesus
Atacante
Lamine Yamal
Atacante
Karim Adeyemi
Atacante
Anthony Gordon
Atacante
Raphinha
Atacante
Fermín López
Meio-Campo
Giovanni van Bronckhorst
TECNICO
Tjark Ernst
Goleiro
Givairo Read
Defesa
Jeremiah St. Juste
Defesa
Tsuyoshi Watanabe
Defesa
Mika Mármol
Defesa
Charles Vanhoutte
Meio-Campo
Gonçalo Borges
Atacante
Gjivai Zechiel
Meio-Campo
Luciano Valente
Meio-Campo
Van den Elshout
Meio-Campo
Hadj Moussa
Atacante
Sem Steijn
Meio-Campo
Javi López
Defesa
Oussama Targhalline
Meio-Campo
Nacho Ferri
Atacante
Shaqueel van Persie
Atacante
Sven Jablonski (ALE)
ÁRBITRO
Eduard Beitinger (ALE)
ASSISTENTE
Eric Muller (ALE)
ASSISTENTE