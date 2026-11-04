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Red Bull Arena Leipzig Leipzig, Alemanha
RB Leipzig RB Leipzig
0 × 1
Manchester City Manchester City

4ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quarta-feira, 04/1117h

Minuto a Minuto: RB Leipzig X Manchester City - 04/11/2026

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41'

1ºTEMPO

Ndiaye levanta da esquerda na área, O'Reilly aparece sozinho e desvia de ombro para fora!

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40'

1ºTEMPO

Jogos da Champions em andamento: Slavia Praga 0x2 Arsenal, Dortmund 0x0 Betis, Porto 1x0 Napoli, PSV 0x1 Club Brugge, Lens 0x3 Como e Viking 1x1 Sabah.

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39'

1ºTEMPO

O'Reilly cruza da esquerda no meio da área, Haaland cabeceia fraco e Vandevoordt pega fácil.

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37'

1ºTEMPO

GOOOOOOL DO MANCHESTER CITY!!! CASTELLO LUKEBA CONTRA! Cherki faz lindo lançamento na esquerda, O'Reilly invade a área sozinho e rola no meio. Camisa 23 desvia para trás e joga contras as próprias redes!

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37'

1ºTEMPO

Gol contra! Castello Junior Lukeba (RB Leipzig) marca contra.

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36'

1ºTEMPO

POR POUCO! Foden aproveita sobra na entrada da área e finaliza de canhota à direita do gol de Vandevoordt!

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35'

1ºTEMPO

Manchester City segue no campo de ataque, mas não consegue assustar o gol de Vandevoordt.

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34'

1ºTEMPO

Enzo Fernández bate escanteio da esquerda e zaga alemã alivia.

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33'

1ºTEMPO

Foden busca jogada na direita e perde mais uma.

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33'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Ridle Baku (RB Leipzig).

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32'

1ºTEMPO

Baku levanta da esquerda na área, Gruda mata no peito, dribla o marcação e finaliza fraco para fora!

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31'

1ºTEMPO

Ndiaye é lançado na esquerda, divide com a marcação e cai pedindo falta. Árbitro aponta tiro de meta para o time alemão.

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30'

1ºTEMPO

Jogos da Champions encerrados: Fenerbahce 3x2 Liverpool e AEK Atenas 2x3 Real Madrid.

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29'

1ºTEMPO

QUASE!!! Baumgartner domina sozinho na intermediária e chuta à esquerda do gol de Donnarumma!

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28'

1ºTEMPO

Baku cobra escanteio fechado da esquerda e defesa inglesa afasta.

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27'

1ºTEMPO

Nusa é acionado na esquerda e toca forte na área para Rômulo.

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26'

1ºTEMPO

Passe forte na intermediária e Cherki não alcança.

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24'

1ºTEMPO

Gruda toca na frente pela direita, Baku atropela Ndiaye e comete falta de ataque.

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23'

1ºTEMPO

Anderson rola na frente pela direita e Enzo Fernández erra cruzamento. Tiro de meta para Vandevoordt.

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22'

1ºTEMPO

Banzuzi serve na entrada da área, Nusa tenta lance sozinho e perde a bola.

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21'

1ºTEMPO

Apesar de ficar mais com a redonda, time inglês não leva perigo ao gol adversário. Equipe mandante já assustou a meta de Donnarumma.

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20'

1ºTEMPO

Posse de bola: RB Leipzig 37% x 63% Manchester City.

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19'

1ºTEMPO

Nusa cruza da esquerda na área e Baku é pego em impedimento.

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18'

1ºTEMPO

Raum aproveita sobra na entrada da área e finaliza em cima da marcação.

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17'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Christoph Baumgartner (RB Leipzig).

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16'

1ºTEMPO

Cruzamento da esquerda na área do City e Donnarumma afasta de soco.

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14'

1ºTEMPO

IA SER UM FRANGAÇO! Nusa arrisca forte de fora da área, Donnarumma não consegue segurar e redonda sai por cima do gol!

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13'

1ºTEMPO

Ndiaye cruza para ninguém da esquerda e devolve bola para o adversário.

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12'

1ºTEMPO

Cherki escapa pelo meio, invade a área, fica cercado e é desarmado.

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11'

1ºTEMPO

Ndiaye é puxado por trás com falta no meio-campo.

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10'

1ºTEMPO

Passe na frente pela esquerda Raum, Matheus Nunes antecipa e faz o corte.

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9'

1ºTEMPO

QUASE! Cherki tabela com Enzo Fernández na direita, invade a área e chuta cruzado para fora!

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7'

1ºTEMPO

Ndiaye escapa pela esquerda, vai até a entrada da área e acaba desarmado.

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6'

1ºTEMPO

Gruda corre pela direita, cai pedindo falta, mas árbitro não marca nada.

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5'

1ºTEMPO

Duelo começa morno com o Manchester City valorizando a posse de bola.

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4'

1ºTEMPO

O'Reilly sobe pela esquerda e não passa pela marcação.

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2'

1ºTEMPO

Orbán lança Nusa e Matheus Nunes faz o corte.

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1'

1ºTEMPO

Time da casa joga com seu tradicional uniforme todo branco com detalhes vermelhos. Já equipe inglesa usa camisas e shorts pretos com detalhes amarelos com meiões amarelos.

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0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: RB Leipzig x Manchester City!

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PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

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PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado da Red Bull Arena.

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PRÉ-JOGO

Arbitragem vem da Itália. Marco Guida apita, Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti são os auxiliares. Daniele Chiffi comanda o VAR e terá como assistente Marco Di Bello.

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PRÉ-JOGO

Bettinelli, Rulli, Samba, Lewis, Kovacic, Gvardiol, Doku, Rúben Dias, Bouaddi, Allan, Ait-Nouri e Vitor Reis são os reservas.

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PRÉ-JOGO

Manchester City está escalado com Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Anderson e Enzo Fernández; Foden, Cherki e Ndiaye; Haaland.

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PRÉ-JOGO

Semenyo lesionado é desfalque.

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PRÉ-JOGO

Já os Citizens ocupam a 12ª colocação com seis pontos.

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PRÉ-JOGO

No banco estão Nyland, Bakayoko, Seiwald, Reitz, Nkunku, Maksimovic, Estève, Gomis, Henrichs, Klostermann e Koné.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

RB Leipzig vai a campo com Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; El Aynaoui, Baumgartner e Banzuzi; Gruda, Rômulo e Nusa.

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PRÉ-JOGO

Equipe alemã está fora da zona de classificação com apenas três pontos conquistados.

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PRÉ-JOGO

O jogo será realizado na Red Bull Arena em Leipzig. Faz frio na cidade da Alemanha, os termômetros marcam 5°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre RB Leipzig e Manchester City em partida válida pela 4ª rodada da UEFA Champions League.

RB Leipzig RBL

  • M. Demichelis

    TECNICO

Manchester City MCI

  • E. Maresca

    TECNICO

  • Marco Guida

    ÁRBITRO

RB Leipzig RBL
Manchester City MCI

GOLS

Gol Contra Castello Junior Lukeba
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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