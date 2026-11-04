4ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 04/11•17h
Minuto a Minuto: RB Leipzig X Manchester City - 04/11/2026
41'
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1ºTEMPO
Ndiaye levanta da esquerda na área, O'Reilly aparece sozinho e desvia de ombro para fora!
40'
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1ºTEMPO
Jogos da Champions em andamento: Slavia Praga 0x2 Arsenal, Dortmund 0x0 Betis, Porto 1x0 Napoli, PSV 0x1 Club Brugge, Lens 0x3 Como e Viking 1x1 Sabah.
39'
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1ºTEMPO
O'Reilly cruza da esquerda no meio da área, Haaland cabeceia fraco e Vandevoordt pega fácil.
37'
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1ºTEMPO
GOOOOOOL DO MANCHESTER CITY!!! CASTELLO LUKEBA CONTRA! Cherki faz lindo lançamento na esquerda, O'Reilly invade a área sozinho e rola no meio. Camisa 23 desvia para trás e joga contras as próprias redes!
37'
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1ºTEMPO
Gol contra! Castello Junior Lukeba (RB Leipzig) marca contra.
36'
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1ºTEMPO
POR POUCO! Foden aproveita sobra na entrada da área e finaliza de canhota à direita do gol de Vandevoordt!
35'
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1ºTEMPO
Manchester City segue no campo de ataque, mas não consegue assustar o gol de Vandevoordt.
34'
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1ºTEMPO
Enzo Fernández bate escanteio da esquerda e zaga alemã alivia.
33'
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1ºTEMPO
Foden busca jogada na direita e perde mais uma.
33'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ridle Baku (RB Leipzig).
32'
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1ºTEMPO
Baku levanta da esquerda na área, Gruda mata no peito, dribla o marcação e finaliza fraco para fora!
31'
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1ºTEMPO
Ndiaye é lançado na esquerda, divide com a marcação e cai pedindo falta. Árbitro aponta tiro de meta para o time alemão.
30'
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1ºTEMPO
Jogos da Champions encerrados: Fenerbahce 3x2 Liverpool e AEK Atenas 2x3 Real Madrid.
29'
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1ºTEMPO
QUASE!!! Baumgartner domina sozinho na intermediária e chuta à esquerda do gol de Donnarumma!
28'
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1ºTEMPO
Baku cobra escanteio fechado da esquerda e defesa inglesa afasta.
27'
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1ºTEMPO
Nusa é acionado na esquerda e toca forte na área para Rômulo.
26'
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1ºTEMPO
Passe forte na intermediária e Cherki não alcança.
24'
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1ºTEMPO
Gruda toca na frente pela direita, Baku atropela Ndiaye e comete falta de ataque.
23'
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1ºTEMPO
Anderson rola na frente pela direita e Enzo Fernández erra cruzamento. Tiro de meta para Vandevoordt.
22'
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1ºTEMPO
Banzuzi serve na entrada da área, Nusa tenta lance sozinho e perde a bola.
21'
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1ºTEMPO
Apesar de ficar mais com a redonda, time inglês não leva perigo ao gol adversário. Equipe mandante já assustou a meta de Donnarumma.
20'
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1ºTEMPO
Posse de bola: RB Leipzig 37% x 63% Manchester City.
19'
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1ºTEMPO
Nusa cruza da esquerda na área e Baku é pego em impedimento.
18'
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1ºTEMPO
Raum aproveita sobra na entrada da área e finaliza em cima da marcação.
17'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Christoph Baumgartner (RB Leipzig).
16'
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1ºTEMPO
Cruzamento da esquerda na área do City e Donnarumma afasta de soco.
14'
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1ºTEMPO
IA SER UM FRANGAÇO! Nusa arrisca forte de fora da área, Donnarumma não consegue segurar e redonda sai por cima do gol!
13'
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1ºTEMPO
Ndiaye cruza para ninguém da esquerda e devolve bola para o adversário.
12'
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1ºTEMPO
Cherki escapa pelo meio, invade a área, fica cercado e é desarmado.
11'
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1ºTEMPO
Ndiaye é puxado por trás com falta no meio-campo.
10'
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1ºTEMPO
Passe na frente pela esquerda Raum, Matheus Nunes antecipa e faz o corte.
9'
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1ºTEMPO
QUASE! Cherki tabela com Enzo Fernández na direita, invade a área e chuta cruzado para fora!
7'
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1ºTEMPO
Ndiaye escapa pela esquerda, vai até a entrada da área e acaba desarmado.
6'
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1ºTEMPO
Gruda corre pela direita, cai pedindo falta, mas árbitro não marca nada.
5'
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1ºTEMPO
Duelo começa morno com o Manchester City valorizando a posse de bola.
4'
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1ºTEMPO
O'Reilly sobe pela esquerda e não passa pela marcação.
2'
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1ºTEMPO
Orbán lança Nusa e Matheus Nunes faz o corte.
1'
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1ºTEMPO
Time da casa joga com seu tradicional uniforme todo branco com detalhes vermelhos. Já equipe inglesa usa camisas e shorts pretos com detalhes amarelos com meiões amarelos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: RB Leipzig x Manchester City!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado da Red Bull Arena.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem da Itália. Marco Guida apita, Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti são os auxiliares. Daniele Chiffi comanda o VAR e terá como assistente Marco Di Bello.
PRÉ-JOGO
Bettinelli, Rulli, Samba, Lewis, Kovacic, Gvardiol, Doku, Rúben Dias, Bouaddi, Allan, Ait-Nouri e Vitor Reis são os reservas.
PRÉ-JOGO
Manchester City está escalado com Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e O'Reilly; Anderson e Enzo Fernández; Foden, Cherki e Ndiaye; Haaland.
PRÉ-JOGO
Semenyo lesionado é desfalque.
PRÉ-JOGO
Já os Citizens ocupam a 12ª colocação com seis pontos.
PRÉ-JOGO
No banco estão Nyland, Bakayoko, Seiwald, Reitz, Nkunku, Maksimovic, Estève, Gomis, Henrichs, Klostermann e Koné.
PRÉ-JOGO
RB Leipzig vai a campo com Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; El Aynaoui, Baumgartner e Banzuzi; Gruda, Rômulo e Nusa.
PRÉ-JOGO
Equipe alemã está fora da zona de classificação com apenas três pontos conquistados.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado na Red Bull Arena em Leipzig. Faz frio na cidade da Alemanha, os termômetros marcam 5°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre RB Leipzig e Manchester City em partida válida pela 4ª rodada da UEFA Champions League.
M. Demichelis
TECNICO
E. Maresca
TECNICO
Marco Guida
ÁRBITRO