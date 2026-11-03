4ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Terça-feira, 03/11•17h
Minuto a Minuto: Atl. de Madrid X Bayern de Munique - 03/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Olise bate escanteio fechado da esquerda e zaga tira.
44'
•
1ºTEMPO
Olise toca no fundo pela direita e Laimer é travado na hora do cruzamento.
43'
•
1ºTEMPO
Lançamento longo na esquerda, mas Sorloth não alcança.
42'
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1ºTEMPO
Bayern fica com a bola e sofre para furar a forte defesa do Atlético.
41'
•
1ºTEMPO
Bischof cruza da canhota da direita, Kane não chega e Marc Pubill recua para Oblak.
40'
•
1ºTEMPO
Jogos da Champions encerrados: Shakhtar Donetsk 0x1 Sporting e Galatasaray 2x0 Stuttgart.
39'
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1ºTEMPO
Kimmich cobra falta direita para o gol e Oblak pega.
38'
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1ºTEMPO
Davies encara marcação pela esquerda, chega no fundo e é parado com falta.
37'
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1ºTEMPO
QUASE! Karl faz o pivô no meio da área, Stanisic aparece sozinho e chuta rasteiro à direita do gol de Oblak!
35'
•
1ºTEMPO
Olise avança pela direita, fica cercado por dois e perde a redonda.
34'
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1ºTEMPO
Laimer levanta da direita na área, Davies divide pelo alto e Kane é bloqueado na hora do chute!
33'
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1ºTEMPO
Kane força passe na direita e Karl não alcança.
32'
•
1ºTEMPO
Kane serve no meio da área, Laimer domina e acaba desarmado.
31'
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1ºTEMPO
OPA! Pubill cruza fechado da direita, Sorloth ajeita, Baena desvia e reclama de toque no braço de Kimmich. Árbitro não manda nada.
30'
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1ºTEMPO
Posse de bola: Atlético de Madrid 40% x 60% Bayern.
29'
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1ºTEMPO
Davies é lançado na esquerda, Pubill antecipa e recua de cabeça para Oblak.
28'
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1ºTEMPO
Kimmich faz desarme no centro do campo, força lançamento na frente e manda de graça para Oblak.
27'
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1ºTEMPO
BOA CHANCE! Laimer é acionado na direita dentro da área, levanta no meio e Kane finaliza de primeira para fora!
26'
•
1ºTEMPO
Olise dispara em contra-ataque, abre na esquerda e Stanisic erra devolução no meio!
25'
•
1ºTEMPO
AI NÃO! Sorloth ajeita da direita na entrada da área e Álex Baena fura na hora da conclusão!
24'
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1ºTEMPO
Laimer passa por Álex Grimaldo pela direita, entra na área e chuta cruzado para fora!
23'
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1ºTEMPO
Upamecano rouba de Julián Álvarez, escapa pela esquerda e serve no meio da área. Sozinho, Karl bate de canhota para longe do gol!
22'
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1ºTEMPO
Laimer é acionado pela direita em impedimento.
20'
•
1ºTEMPO
ARRISCOU! Julián Álvarez domina no meio-campo e chuta direto para o gol tentando surpreender Neuer. Bola se perde pela linha de fundo.
19'
•
1ºTEMPO
Bayern troca passes no campo de ataque e procura espaço.
18'
•
1ºTEMPO
Kimmich aproveita saída errada do adversário e cruza mal na área. Tiro de meta para Oblak.
17'
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1ºTEMPO
Simeone manda lateral da direita na área e defesa alemã tira em dois tempos.
16'
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1ºTEMPO
UUUUHHH!!! Escanteio da direita na área, zaga corta parcialmente, Pablo Barrios finaliza forte com desvio e joga por cima do gol de Neuer!
15'
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1ºTEMPO
Julián Álvarez cobra escanteio fechado da esquerda e Stanisic desvia para trás.
14'
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1ºTEMPO
Sorloth dispara pela esquerda, invade a área e é travado por Upamecano.
13'
•
1ºTEMPO
Stanisic recua fraco atrás, Simeone tenta aproveitar, mas Neuer da um bico para longe.
12'
•
1ºTEMPO
Karl domina na entrada da área, fica cercado e perde a redonda.
11'
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1ºTEMPO
Kimmich cruza baixo da direita e Marc Pubill tira.
10'
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1ºTEMPO
Olise recebe na direita, balança na frente de Grimaldo, adianta na frente e deixa a bola sair pela linha de fundo.
9'
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1ºTEMPO
Olise sofre falta por trás de Grimaldo no meio-campo.
8'
•
1ºTEMPO
Kane abre forte na direita e Olise não alcança.
7'
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1ºTEMPO
Davies sobe pela esquerda e erra passe na frente para Stanisic.
6'
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1ºTEMPO
Olise abre na direita, Laimer tenta o drible, mas acaba desarmado.
5'
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1ºTEMPO
Simeone pressiona saída no campo de ataque, Upamecano leva a melhor e fica com a redonda.
4'
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1ºTEMPO
Laimer tabela com Olise, cruza com desvio e Le Normand recua de peito para Oblak.
2'
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1ºTEMPO
Julián Álvarez é acionado na esquerda, invade a área e chuta de direita à esquerda do gol de Neuer!
1'
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1ºTEMPO
Time da casa joga com seu tradicional uniforme listrado vermelho e branco acompanhado de shots e meias azuis. Já equipe visitante usa camisas e meias brancas além de calções pretos.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Atl. de Madrid x Bayern de Munique!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Riyadh Air Metropolitano.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem da França. François Letexier é o árbitro, Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni são os auxiliares. Francês Jérôme Brisard comanda o VAR e terá como assistente o polonês Piotr Lasyk.
PRÉ-JOGO
No banco estão Ulreich, Kim, Ito, Brown, Boey, Pavlovic, Binder e David Daiber.
PRÉ-JOGO
Bayern vai a campo com Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Bischof; Karl, Olise e Davies; Kane.
PRÉ-JOGO
Musiala, Gnabry, Saibari e Luis Díaz lesionados são desfalques na equipe alemã.
PRÉ-JOGO
Já os Bávaros vêm de dois empates consecutivos e estão na 15ª posição com cinco pontos.
PRÉ-JOGO
Musso, Vargas, Mendoza, Koke, Lee, Lookman, David, Arnau Ortiz, Romeo Hueso, Jorge Domínguez, Dani Martínez e Castillo são os reservas.
PRÉ-JOGO
Atlético de Madrid está escalado com Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko e Grimaldo; Simeone, Llorente, Barrios e Baena; Julián Álvarez e Sorloth.
PRÉ-JOGO
Romero e Johnny Cardoso estão no departamento médico e não jogam. Hjulmand suspenso também está fora.
PRÉ-JOGO
Os Colchoneros ocupam a 16ª colocação com quatro pontos.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no estádio Riyadh Air Metropolitano em Madri. Está frio na capital da Espanha, os termômetros marcam cerca de 9°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique em partida válida pela 4ª rodada da UEFA Champions League.
D. Simeone
TECNICO
V. Kompany
TECNICO
Francois Letexier
ÁRBITRO