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aovivo
Riyadh Air Metropolitano Madri, Espanha
Atl. de Madrid Atl. de Madrid
0 × 0
Bayern de Munique Bayern de Munique

4ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Terça-feira, 03/1117h

Minuto a Minuto: Atl. de Madrid X Bayern de Munique - 03/11/2026

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Olise bate escanteio fechado da esquerda e zaga tira.

bola

44'

1ºTEMPO

Olise toca no fundo pela direita e Laimer é travado na hora do cruzamento.

bola

43'

1ºTEMPO

Lançamento longo na esquerda, mas Sorloth não alcança.

bola

42'

1ºTEMPO

Bayern fica com a bola e sofre para furar a forte defesa do Atlético.

bola

41'

1ºTEMPO

Bischof cruza da canhota da direita, Kane não chega e Marc Pubill recua para Oblak.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogos da Champions encerrados: Shakhtar Donetsk 0x1 Sporting e Galatasaray 2x0 Stuttgart.

bola

39'

1ºTEMPO

Kimmich cobra falta direita para o gol e Oblak pega.

bola

38'

1ºTEMPO

Davies encara marcação pela esquerda, chega no fundo e é parado com falta.

bola

37'

1ºTEMPO

QUASE! Karl faz o pivô no meio da área, Stanisic aparece sozinho e chuta rasteiro à direita do gol de Oblak!

bola

35'

1ºTEMPO

Olise avança pela direita, fica cercado por dois e perde a redonda.

bola

34'

1ºTEMPO

Laimer levanta da direita na área, Davies divide pelo alto e Kane é bloqueado na hora do chute!

bola

33'

1ºTEMPO

Kane força passe na direita e Karl não alcança.

bola

32'

1ºTEMPO

Kane serve no meio da área, Laimer domina e acaba desarmado.

bola

31'

1ºTEMPO

OPA! Pubill cruza fechado da direita, Sorloth ajeita, Baena desvia e reclama de toque no braço de Kimmich. Árbitro não manda nada.

bola

30'

1ºTEMPO

Posse de bola: Atlético de Madrid 40% x 60% Bayern.

bola

29'

1ºTEMPO

Davies é lançado na esquerda, Pubill antecipa e recua de cabeça para Oblak.

bola

28'

1ºTEMPO

Kimmich faz desarme no centro do campo, força lançamento na frente e manda de graça para Oblak.

bola

27'

1ºTEMPO

BOA CHANCE! Laimer é acionado na direita dentro da área, levanta no meio e Kane finaliza de primeira para fora!

bola

26'

1ºTEMPO

Olise dispara em contra-ataque, abre na esquerda e Stanisic erra devolução no meio!

bola

25'

1ºTEMPO

AI NÃO! Sorloth ajeita da direita na entrada da área e Álex Baena fura na hora da conclusão!

bola

24'

1ºTEMPO

Laimer passa por Álex Grimaldo pela direita, entra na área e chuta cruzado para fora!

bola

23'

1ºTEMPO

Upamecano rouba de Julián Álvarez, escapa pela esquerda e serve no meio da área. Sozinho, Karl bate de canhota para longe do gol!

bola

22'

1ºTEMPO

Laimer é acionado pela direita em impedimento.

bola

20'

1ºTEMPO

ARRISCOU! Julián Álvarez domina no meio-campo e chuta direto para o gol tentando surpreender Neuer. Bola se perde pela linha de fundo.

bola

19'

1ºTEMPO

Bayern troca passes no campo de ataque e procura espaço.

bola

18'

1ºTEMPO

Kimmich aproveita saída errada do adversário e cruza mal na área. Tiro de meta para Oblak.

bola

17'

1ºTEMPO

Simeone manda lateral da direita na área e defesa alemã tira em dois tempos.

bola

16'

1ºTEMPO

UUUUHHH!!! Escanteio da direita na área, zaga corta parcialmente, Pablo Barrios finaliza forte com desvio e joga por cima do gol de Neuer!

bola

15'

1ºTEMPO

Julián Álvarez cobra escanteio fechado da esquerda e Stanisic desvia para trás.

bola

14'

1ºTEMPO

Sorloth dispara pela esquerda, invade a área e é travado por Upamecano.

bola

13'

1ºTEMPO

Stanisic recua fraco atrás, Simeone tenta aproveitar, mas Neuer da um bico para longe.

bola

12'

1ºTEMPO

Karl domina na entrada da área, fica cercado e perde a redonda.

bola

11'

1ºTEMPO

Kimmich cruza baixo da direita e Marc Pubill tira.

bola

10'

1ºTEMPO

Olise recebe na direita, balança na frente de Grimaldo, adianta na frente e deixa a bola sair pela linha de fundo.

bola

9'

1ºTEMPO

Olise sofre falta por trás de Grimaldo no meio-campo.

bola

8'

1ºTEMPO

Kane abre forte na direita e Olise não alcança.

bola

7'

1ºTEMPO

Davies sobe pela esquerda e erra passe na frente para Stanisic.

bola

6'

1ºTEMPO

Olise abre na direita, Laimer tenta o drible, mas acaba desarmado.

bola

5'

1ºTEMPO

Simeone pressiona saída no campo de ataque, Upamecano leva a melhor e fica com a redonda.

bola

4'

1ºTEMPO

Laimer tabela com Olise, cruza com desvio e Le Normand recua de peito para Oblak.

bola

2'

1ºTEMPO

Julián Álvarez é acionado na esquerda, invade a área e chuta de direita à esquerda do gol de Neuer!

bola

1'

1ºTEMPO

Time da casa joga com seu tradicional uniforme listrado vermelho e branco acompanhado de shots e meias azuis. Já equipe visitante usa camisas e meias brancas além de calções pretos.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Atl. de Madrid x Bayern de Munique!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Riyadh Air Metropolitano.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arbitragem vem da França. François Letexier é o árbitro, Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni são os auxiliares. Francês Jérôme Brisard comanda o VAR e terá como assistente o polonês Piotr Lasyk.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No banco estão Ulreich, Kim, Ito, Brown, Boey, Pavlovic, Binder e David Daiber.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bayern vai a campo com Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Bischof; Karl, Olise e Davies; Kane.

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PRÉ-JOGO

Musiala, Gnabry, Saibari e Luis Díaz lesionados são desfalques na equipe alemã.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já os Bávaros vêm de dois empates consecutivos e estão na 15ª posição com cinco pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Musso, Vargas, Mendoza, Koke, Lee, Lookman, David, Arnau Ortiz, Romeo Hueso, Jorge Domínguez, Dani Martínez e Castillo são os reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Atlético de Madrid está escalado com Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko e Grimaldo; Simeone, Llorente, Barrios e Baena; Julián Álvarez e Sorloth.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Romero e Johnny Cardoso estão no departamento médico e não jogam. Hjulmand suspenso também está fora.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os Colchoneros ocupam a 16ª colocação com quatro pontos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo será realizado no estádio Riyadh Air Metropolitano em Madri. Está frio na capital da Espanha, os termômetros marcam cerca de 9°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Atlético de Madrid e Bayern de Munique em partida válida pela 4ª rodada da UEFA Champions League.

Atl. de Madrid ATM

  • D. Simeone

    TECNICO

Bayern de Munique BAY

  • V. Kompany

    TECNICO

  • Francois Letexier

    ÁRBITRO

Atl. de Madrid ATM
Bayern de Munique BAY

GOLS

POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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