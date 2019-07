Veja Saúde: o risco da esteatose hepática, a gordura no fígado

Estima-se que 30% da população mundial tem gordura no fígado, um problema que, se não tratado, é capaz de levar a complicações como cirrose e até câncer. O risco de esteatose hepática, como é conhecida no meio científico, aumenta em pessoas sedentárias e que não seguem uma dieta balanceada. Outros fatores também podem levar ao acúmulo de gordura no fígado como o abuso de álcool, uso crônico de alguns medicamentos e anabolizantes.

No programa Veja Saúde, a jornalista Natalia Cuminale entrevista o hepatologista Edson Parise. Na conversa, ele explica como é feito o diagnóstico e quais hábitos podem ser mudados para evitar o problema. Além disso, Parise esclarece ainda alguns mitos sobre a saúde do fígado, como a moda dos alimentos e sucos detox.

